Zomer bij DUIC: extra dikke krant Foto: Luuk Beckers

De zomervakantie voor Utrecht is aangebroken. Op woensdag 17 juli is de laatste papieren editie van DUIC uitgebracht vóór de zomerstop. Deze krant is extra dik, met meer verhalen en uittips dan gebruikelijk. Ook is er voor de puzzelliefhebbers een nieuwsquiz over de Utrechtse actualiteit van het afgelopen halfjaar.