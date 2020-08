Zomer in Utrecht: Niet met het gezin naar Georgië maar in de tuin in Ondiep

Als Giorgi over zijn geboorteland Georgië praat doet hij dat met trots. Te lang is hij er al niet geweest. Door de corona-uitbraak heeft hij al maanden noodgedwongen geen vliegtuig naar de hoofdstad Tbilisi gepakt. Samen met zijn vrouw Vivienne en zoontje Nika kwamen ze er regelmatig, maar deze zomer zouden ze extra lang gaan. Totdat corona uitbrak.

Op een grote plattegrond van Georgië wijst Giorgi – zoals heel veel mannen in het land heten – aan waar hij vandaan komt. “Hier in Soechoemi aan de kust ben ik geboren, maar we moesten vluchten toen er oorlog uitbrak. Ik was toen 8 jaar oud.” Georgië is een land met ongeveer 4 miljoen inwoners en grenst aan Rusland, Armenië, Azerbeidzjan en Turkije. Georgië ligt op een belangrijke plek in de Kaukasus. Bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie laaiden grensconflicten op en daarna nooit beslist. Rusland oefende veel druk uit in deze conflicten. “Toen we uit Soechoemi weg moesten kwamen we te wonen in de hoofdstad Tbilisi, en daar woont mijn familie nog steeds.”

Tekst gaat verder onder video



Utrecht

Giorgi ging echter ook veel naar het buitenland. Zo kon het gebeuren dat hij in 2007 Vivienne ontmoette in Nederland. Ze werden verliefd en besloten in 2010 om samen in Nederland te gaan wonen. Na een paar jaar in Amsterdam gewoond te hebben, kwamen ze in Utrecht terecht. Ze wonen in Ondiep en hebben een zoontje, Nika, van 1 jaar oud. Maar ze pakken nog regelmatig het vliegtuig naar Georgië. Vivienne: “Ik ben er al ruim twintig keer geweest, maar Giorgi gaat nog veel vaker.”

Als hij vertelt over het land met behulp van de plattegrond wijst hij alle mooie streken aan: “Hier worden de beste wijnen gemaakt, daar zijn de mooiste bergen, hier is het heel groen en daar is de woestijn.” Normaal gaat Giorgi vaak terug: “Eigenlijk wil ik maximaal twee maanden achter elkaar in Nederland zijn, en dan voor een bezoekje terug naar Georgië. Ik heb er veel familie en vrienden, een echt sociaal leven nog.” Maar sinds december heeft hij zijn familie en de bergen van Georgië niet meer gezien: “Dus je zal het wel begrijpen, ik heb nu erg heimwee.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Vivienne vult aan: “We zouden deze zomer ook echt langer vakantie vieren, samen met onze zoon naar Georgië. Het is erg jammer dat dit niet kan doorgaan. Ook ik keek ernaar uit, elke dag spontaan bij mensen op bezoek. Heerlijk eten en drinken. Het is ook een tweede thuis voor mij geworden.”

Stroopwafels

Giorgi vertelt verder: “Als ik nu naar Georgië ga moet ik eerst daar 14 dagen in quarantaine, en bij terugkomst ook weer. Dat is dan ook niet realistisch.” Vivienne: “We videobellen nu veel, de grootouders willen natuurlijk ook Nika kunnen zien. Ze konden ook niet bij zijn verjaardag zijn.” Maar wanneer gaat Giorgi dan wel weer naar Tbilisi? “Als het weer mogelijk is, pak ik meteen het vliegtuig.” En als ze weer naar Georgië kunnen, nemen ze sowieso een pak stroopwafels mee. Giorgi heeft de Nederlandse lekkernij zelfs geïntroduceerd in het land. Hij kocht een stroopwafelmachine en heeft een tijd lang honderden stroopwafels door het hele land verkocht. “Dat was een mooi avontuur”, lacht Giorgi.

DUIC en RTV Utrecht maken deze zomer een serie over thuisblijvers in de stad Utrecht. Vanwege corona kiezen veel mensen ervoor in Nederland te blijven. We zoeken deze Utrechters op: waarom blijven ze in de stad en wat gaan ze deze vakantie doen?

Robert Oosterbroek van DUIC en Iris Tasseron van RTV Utrecht gaan samen op stap om verhalen te maken over de mensen in de stad. De verhalen worden op de site van DUIC en RTV Utrecht gepubliceerd en op televisie uitgezonden.