Zomer in Utrecht: niet naar Ibiza of Griekenland maar wandelen langs de singel

In de ochtend heerlijk wandelen langs de singel door het Zocherpark naar Lepelenburg is geen straf, Josje Verhage doet dat dan ook bijna iedere dag. Ze woont in de historische binnenstad van Utrecht en mag zich daarmee gelukkig prijzen. Eigenlijk had ze het plan om naar Griekenland te gaan, maar door corona ging dit niet door. Ze werkt daarom de zomer door, ook met de hittegolf, en ondertussen wandelt ze heerlijk langs de singel.

Tijdens de heetste dagen van het jaar zit Josje aan haar keukentafel te werken. Zoals heel veel Utrechters werkt ze vanwege de coronamaatregelen vanuit huis. Contact met haar collega’s gaat via de webcam.

“Voordat het coronavirus uitbrak was ik altijd de hort op, natuurlijk naar werk en daarna nog de deur uit”, vertelt Josje. Nu is alles echter anders. Zoals het Kabinet adviseert werken Josje en haar collega’s nog steeds vanuit huis. “Het huis wordt wel erg klein na al die maanden thuiswerken, ook is het wel eenzaam af en toe. Ik mis natuurlijk het contact met mijn collega’s maar ook met de werkzoekenden.” Josje werkt voor het UWV en helpt mensen met het vinden van een baan. “Waardevol werk natuurlijk, helemaal in deze tijd. Ik heb nu veel contact met werkzoekenden via de telefoon.”

Ibiza

Eigenlijk zouden de afgelopen maanden niet alleen uit werken bestaan. In mei zou Josje met haar moeder en zus naar Ibiza gaan: “Dat ging natuurlijk niet door.” En hoogzomer zou ze met haar vriend vertrekken naar Griekenland: “Maar met een mondkapje in een vliegtuig zitten en het risico lopen dat de grenzen weer dichtgaan wilden we graag voorkomen.”

Daarom een zomer in Utrecht. Die bestaat voor Josje, naast werken, vooral uit een wandeling in de omgeving. Nou woont ze vlakbij het Zocherpark en Lepelenburg en die plekken zoekt ze dan ook dagelijks op. “Dat doe ik vooral ‘s ochtends vroeg en ‘s avonds laat. Op die momenten is het rustiger. Dat vind ik wel zo fijn, want dan is er nog veilig afstand te houden. Het is natuurlijk jammer dat ik niet op vakantie kan, maar dat valt natuurlijk in het niet bij de grote problemen door corona.”

Naast de wandeling komt ze ook nog af en toe in de horeca: “Het is natuurlijk ook belangrijk om lokale ondernemers te steunen, dus ik ga zeker nog graag bij ze langs. Maar ik kies dan wel heel bewust restaurants uit waarvan ik weet dat ze zich aan de maatregelen houden. Ook breng ik nog wel familiebezoekjes. Ik ging laatst bij mijn opa en oma langs, voor de zekerheid deed ik wel even een coronatest. De uitslag was gelukkig negatief.”

DUIC en RTV Utrecht maken deze zomer een serie over thuisblijvers in de stad Utrecht. Vanwege corona kiezen veel mensen ervoor in Nederland te blijven. We zoeken deze Utrechters op: waarom blijven ze in de stad en wat gaan ze deze vakantie doen?

Robert Oosterbroek van DUIC en Iris Tasseron en Fleur Kleinhuis van RTV Utrecht gaan samen op stap om verhalen te maken over de mensen in de stad. De verhalen worden op de site van DUIC en RTV Utrecht gepubliceerd en op televisie uitgezonden.