Zomer in Utrecht: Rob en Eeke maakten een paradijs in eigen tuin

Als ze vanuit hun huis aan de Oudegracht naar hun tuin fietsen, dan worden Eeke Wervers en Rob Chompf ontzettend blij. Ze kregen precies op het goede moment, na anderhalf jaar op de wachtlijst te hebben gestaan, een plekje bij Tuinvereniging Ons Genot aan de rand van Overvecht. Toen de lockdown in april net een paar weken van kracht was konden zij elke dag op deze prachtige plek aan de slag.

Een groene oase, zo is de flinke tuin van Rob en Eeke het beste te omschrijven. “Maar zo troffen we het niet aan, het was een kale vlakte”, vertelt Eeke. In 2018 schreven de twee zich in op de wachtlijst van Ons Genot. Net als bij de andere tuinverengingen in Utrecht is er meer vraag dan aanbod. “Een beter moment om een plek te krijgen hadden we niet kunnen bedenken.”

Terwijl heel Utrecht gebonden zat aan huis en aan een ommetje in de eigen wijk vanwege de coronamaatregelen stapte het stel dagelijks op de fiets om hun paradijs te bouwen. Rob, die in het dagelijkse leven docent economie is, vertelt: “We zijn liefhebbers van tuinen en tuinieren. Als we in het buitenland zijn bezoeken we ook altijd bijzondere tuinen. We wonen samen aan de Oudegracht. Daar hebben we wel een dakterras, maar we wilden meer kunnen doen.”

Corsica

De kale vlakte die ze aantroffen werd in een korte tijd omgetoverd naar een prachtige plek. Rob: “Door corona hadden we ineens veel meer tijd. We hadden eigenlijk het plan om naar Corsica op vakantie te gaan. We zijn eerder naar Corsica geweest en we hebben daar een soort paradijs ontdekt. Maar dat paradijs vonden we ook al snel in onze tuin.”

De twee hebben het dan ook serieus aangepakt. Ze maakten een ontwerp waarmee er ongeveer 50 losse projecten in de tuin bedacht werden. Er staan bijna 200 honderd soorten planten. Het is geen traditionele moestuin met rijen gewassen. Eeke: “Wat hebben we aan 20 kroppen sla? We wilden juist veel verschillende planten, die bij elkaar er prachtig uitzien, en daarbij is wel bijna alles eetbaar. De hele zomer hebben we groente uit eigen tuin kunnen eten, en elke dag weer wat anders.”

Zoemertjes

In de tuin is van alles te vinden: bramen, frambozen, courgettes, pompoenen, verschillende soorten sla, spinazie, bleekselderij, passievruchten, aardbeien, appels, peren en nog veel meer. Maar dat is niet het enige: “We hebben ook een vijver en een watermuur aangelegd. Het water druipt via een muurtje weer richting de vijver waardoor er verschillende planten kunnen leven.” Rob is daarnaast ook fan van wat hij ‘zoemertjes’ noemt. “Ik heb altijd een insectentuin gewild, en hier heb ik dat kunnen maken.”

Als de twee tijdens de lockdown naar de tuin gingen, dan bleef de wereld met corona buiten de poorten van de tuinvereniging. Eeke: “Als we langs de Vecht hierheen fietsten dan werden erg blij.” Rob vult aan: “De stad Utrecht is eigenlijk niet groen genoeg, terwijl het heel helend is om in het groen te zijn. Je merkt het al als je hier een half uurtje bent.” Het was hard werken om van die kale vlakte deze groene oase te maken, maar volgens Rob ging dat allemaal vanzelf: “De dagen lijken hier eindeloos te duren, maar vliegen ook zo voorbij. We kunnen ons er helemaal in verliezen.” De twee vinden het dus niet erg dat ze niet naar Corsica zijn geweest: “Dat was geen teleurstelling, het was juist een verrijking om hier te blijven.”

