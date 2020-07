Zomer in Utrecht: Studente Julia zit vast op de campus

Normaal is de campus van University College Utrecht in de zomermaanden leeg. De bijna 700 studenten gaan op vakantie of terug naar hun thuisland. Dit jaar zijn er echter zo’n 100 studenten die niet naar huis kunnen vanwege de wereldwijde coronacrisis. Julia Zonneveld is er daar één van.

De in Alkmaar geboren Zonneveld verhuisde al op jonge leeftijd naar het buitenland. Vanwege het werk van haar vader vertrok het gezin eerst naar Noorwegen. Daar woonde ze met haar ouders en twee oudere zussen ongeveer acht jaar, daarna werd Houston in de Verenigde Staten hun nieuwe thuis. Zonneveld: “Noorwegen was prachtig wonen en Houston is ook leuk, maar toen ik moest kiezen waar ik wilde studeren dacht ik toch meteen aan Utrecht.”

Op de campus

De studente heeft net haar tweede jaar afgerond aan de Universiteit Utrecht, ze woont op de campus van University College Utrecht (UCU). Eigenlijk moeten alle studenten de campus in de zomermaanden verlaten. Zonneveld: “Als je studeert aan UCU krijg je een kamer op de campus voor het studiejaar. In de zomer doen ze hier onderhoud en gaan de studenten naar hun thuisstad of -land. In het nieuwe studiejaar krijg je dan een andere kamer op de campus. Ik zou naar Houston gaan, maar het werd al snel duidelijk dat dit geen optie was.”

Zonneveld is een van de ongeveer 100 studenten die vastzitten op de campus. Deze studenten kunnen of willen niet weg vanwege de coronamaatregelen. Vanwege de crisis heeft ze haar ouders al sinds kerst 2019 niet meer gezien. “Ik zou eigenlijk zondag 15 maart ook voor een weekje gaan, daar had ik ook echt behoefte aan want ik begon wat heimwee te krijgen. Maar kort daarvoor had president Trump de grenzen gesloten vanwege het stijgende aantal besmettingen wereldwijd. Toen had ik ook al het idee dat dit wel eens lang kon gaan duren.”

Ouders

Corona heeft de Verenigde Staten hard getroffen. Op dit moment stijgt het aantal besmettingen hard in Houston. “Het is onverstandig om onder deze omstandigheden terug te gaan”, vertelt Zonneveld. Ze mist haar ouders erg: “Ik heb ze nu al heel lang niet gezien, en nu hoop ik maar dat we met Kerst in ieder geval weer naar Houston kunnen. Ik maak mij wel echt zorgen over de situatie, ik bel nu veel met mijn ouders.”

Zonneveld heeft nog twee zussen, die ook in Nederland studeren. Zonneveld: “We spreken veel met z’n drieën af. Aankomend weekend gaan we naar Alkmaar, ik ben er geboren maar ken de stad helemaal niet. Die gaan we dus ontdekken.” De komende weken zal ze veel op de rustige campus blijven, een mooie plek in de stad: “Het is eigenlijk een klein dorp, maar het voelt ook raar om hier met zo weinig mensen te zijn. Ik vind Utrecht een fijne plek, dus een zomer hier blijven is wel prima. Ik heb ook een baan gevonden bij Ruby Rose, daar ga ik dus ook veel aan de slag. Ik kom de zomer wel door.”

DUIC en RTV Utrecht maken deze zomer een serie over thuisblijvers in de stad Utrecht. Vanwege corona kiezen veel mensen ervoor in Nederland te blijven. We zoeken deze Utrechters op: waarom blijven ze in de stad en wat gaan ze deze vakantie doen?

Voor de eerste aflevering spreken we Julia Zonneveld.