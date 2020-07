Zomer in Utrecht: weduwnaar Marinus Schoonhoven wacht tot hij weer naar Spanje mag

Als Marinus Schoonhoven in zijn tuintje zit aan de Abstederdijk en de zon schijnt, dan waant hij zich even in Spanje. Al jaren gaat hij naar het Zuid-Europese land, eerst met zijn vrouw, maar toen zij overleed, ging hij na aandringen van familie alleen. “Het is genieten daar”, zegt de 83-jarige Schoonhoven. “En ik heb er veel vrienden.” Eigenlijk zou Schoonhoven op dit moment al onder de Spaanse zon hebben gezeten, maar corona gooide roet in het eten.

De 83-jarige geboren Utrechter kent de stad op zijn duimpje. Hij is geboren in Wijk C en woonde in Tuindorp en Lombok. De Domstad is zijn thuis, maar hij heeft nog een tweede plek die zo aanvoelt als thuis: Spanje. Jaarlijks gaat hij twee keer twee maanden naar zijn vaste appartement in Fuengirola.

Hij kwam in de Zuid-Spaande regio rond Malaga al met zijn vrouw. Het was ook daar dat vrienden tegen Schoonhoven zeiden dat het misschien een goed idee was om naar de dokter te gaan. “Ze werd wat vergeetachtig en zei sommige dingen dubbel. De diagnose kwam als een schok, ze bleek alzheimer te hebben.” Het stel heeft nog even samen kunnen wonen, maar op een gegeven moment moest ze naar het verzorgingstehuis: “Daar ben ik jarenlang elke dag geweest, in 2014 overleed ze. Toen was ik ineens alleen.”

Sinds de diagnose was Schoonhoven niet meer op vakantie geweest. Op aanraden van familie opende hij een Facebook-account en ze drongen erop aan dat hij weer naar Spanje zou gaan. “Natuurlijk is dat even spannend, om alleen te gaan, maar zoiets zit wel in mijn aard. Dat moet ik gewoon doen.”

Voor het eerst weer naar Spanje

Schoonhoven had veel kennissen in Spanje. Toen hij daar voor het eerst weer op vakantie was riep hij iedereen bij elkaar en deed hij zijn verhaal. Sindsdien gaat hij tweemaal per jaar naar hetzelfde appartement in Fuengirola. Dit jaar heeft hij zijn reis moeten uitstellen, vanwege corona. “Ik had al tickets geboekt maar durfde het niet aan. Ik zit natuurlijk in een risicogroep met mijn leeftijd, en heb het ook aan mijn longen. Het was dus beter om thuis te blijven.”

Weduwnaar Schoonhoven heeft een foto van zijn vrouw op de tafel staan, ze hebben meerdere kinderen, maar die wonen allemaal buiten de stad. Toen de lockdown van kracht ging, brak dus een eenzame tijd aan. “Ja dat is voor niemand leuk natuurlijk, ik was jarig en toen konden alleen mijn zoon en zijn vriendin op visite komen. Maar andere dagen is het veel alleen zijn.” Gelukkig is Schoonhoven handig met de computer.

“Ik ga niet bij de pakken neerzitten. Het Facebook heb ik goed onder de knie, ik heb er veel vrienden. Elke ochtend wens ik ze goedemorgen. Zo heb ik contact met mensen hier in Utrecht, maar ook met veel kennissen in Spanje. We sturen elkaar foto’s, maar ook liedjes. Zo denken we toch een beetje aan elkaar.”

Ondertussen kijkt Schoonhoven vooral uit naar het moment dat hij weer naar Spanje kan. Hij heeft nu het plan om september voor twee maanden te gaan. “Ik zit hier in mijn eigen tuin ook heerlijk, maar daar is de lucht zo fijn en de sfeer gezellig. Ik heb een appartementje waar ik al jaren kom, dan zit ik heerlijk op het balkon en kijk ik uit over het strand en de zee. In de middag ga ik naar vrienden op het strand en in de avond gaan we uit eten. Het is echt genieten daar.”

