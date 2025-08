Zomerdrukte tussen de geiten op de Utrechtse Geertje’s Hoeve: ‘We maken nu zo’n 140 kilo kaas per week’

Zodra de zomer aanbreekt, schakelen veel mensen een tandje terug. Maar voor sommige beroepen begint dan juist het hoogseizoen. In de nieuwe rubriek ‘Zwoegen in de zomer’ geven Utrechters die juist éxtra druk zijn in deze periode een inkijkje in hun zomer.

Aan de rand van Utrecht, vlak bij de Haarrijnse Plas, ligt de Geertje’s Hoeve. Elf jaar geleden verruilden Rick (43) en Anne (39) van Rijn hun woning in Zuid-Holland voor een manege aan de Thematerweg. Zij toverden de plek om tot een biologisch boerenbedrijf met melkgeiten, varkens, een lunchrestaurant, boerderijwinkel, bloempluktuin, workshops én eigen kaasmakerij. Samen met hun vier kinderen woont en werkt het stel op het erf.

Het is een doordeweekse dag, nog voor de zomervakantie officieel is begonnen, maar het is al gezellig druk. Net na de lunch verschijnt Rick, die een drukke ochtend achter de rug heeft. “Ik heb gemaaid en pruimen geplukt. Daar maken we straks een pruimentaart van voor in het restaurant.”

Boerenleven

Rick groeide op in kaasdorp Zoeterwoude, in de buurt van Leiden. Het boerenleven én het kaas maken zijn hem met de paplepel ingegoten. Ook de naam Geertje’s Hoeve komt daar vandaan: hij is opgegroeid op boerderij Het Geertje, vernoemd naar de nabijgelegen Geerpolder.

“Het was altijd een droom om boer te worden,” vertelt Rick. “Ik heb de Middelbare Agrarische School in Gouda gedaan. Anne heeft de Agrarische Hogeschool Larenstein in Deventer gevolgd.” Toen elf jaar geleden een oproep van de gemeente Utrecht verscheen voor ondernemers in een herinrichtingsgebied tussen Leidsche Rijn en het Groene Hart, grepen ze hun kans. “De gemeente wilde daar een bufferzone met ruimte voor recreatie creëren. We dienden een plan in voor Geertje’s Hoeve en kregen groen licht.”

De verbouwing duurde een jaar. “Het was een manege met zo’n honderd paarden en wij wilden er een geitenboerderij met restaurant van maken. Later kwamen daar de kaasmakerij en boerderijwinkel bij.” In het begin deden ze alles zelf, maar het bedrijf is inmiddels zo breed uitgegroeid dat dat niet meer haalbaar is.

120 geiten

Op de Geertje’s Hoeve lopen 120 melkgeiten rond. “Dat is de kern van het bedrijf”, vertelt Rick. “We zijn biologisch, kleinschalig, en verwerken onze melk zelf. Dat is niet per se uniek, maar de meeste geitenboeren leveren melk aan grote fabrieken. Dan heb je al snel 1.200 geiten nodig om rendabel te zijn.”

Het grootste deel van de melk gaat naar de kaasmakerij. “We maken nu zo’n 140 kilo kaas per week. Dat is in het najaar en de winter wat minder”, zegt Rick. Tijdens de rondleiding is kaasmaakster Joyce fanatiek bezig met een Italiaanse variant met pesto. “We maken gewone geitenkaas en wisselen af met kruiden. De melk gebruiken we ook voor koffie in het restaurant en voor ijs. Alles proberen we zelf te verkopen in onze boerderijwinkel.”

Broodje Utrecht

De Geertje’s Hoeve trekt de laatste jaren steeds meer bezoekers. “In coronatijd was het even minder, maar sindsdien groeien we weer elk jaar”, zegt Rick. “We willen blijven verbeteren, zoals nog betere kaas en natuurlijker voer voor de geiten.” Enthousiast vertelt de boer over een samenwerking die op de planning staat: “Bij de Haarrijnse Plas komt een graanmolen. Het graan dat daar wordt gebruikt, verbouwen wij. Met onze eigen mest groeien de gewassen, en zo is het cirkeltje rond. De molenaar wil daar een speciaal ‘broodje Utrecht’ mee maken.”

De keerzijde van het succes is dat het echte boerenwerk er soms bij inschiet. “Daar moet ik op letten,” zegt Rick. “Mijn taken verschuiven te veel naar kantoor. Dan doe ik te weinig wat ik het allerleukste vind: met de mensen en dieren bezig zijn.” Rick is “gek van geiten”. Wat hij er zo mooi aan vindt? “Hun nieuwsgierige, eigenwijze karakter.” Op de vraag of hij er zelf op lijkt, lacht hij: “Misschien”.

Drukke zomerperiode

De zomer is topdrukte op Geertje’s Hoeve, maar het werk stopt ook in andere seizoenen niet. “In de lente zijn er lammetjes en groeit alles. In de zomer is het oogsttijd én komen er meer vakantiegangers. We geven in de zomerperiode ook workshops, zoals kaas maken, en zijn twee jaar geleden gestart met een bloempluktuin. In het najaar verschuift de drukte naar binnen, in het restaurant.”

Vakantie zit er daarom voorlopig bijna niet in. “Een paar dagen aan het einde van de zomer, meer niet,” zegt Rick. Maar dat vindt hij niet erg. Hij geniet van het leven op de boerderij én van de eigen producten. “We eten onze eigen kaas en melk heel veel. De kinderen willen niets anders dan geitenmelk. Wereldwijd is dat veel gebruikelijker dan koeienmelk, maar in Nederland zijn we dat niet gewend.” Na het interview moet de harde werker meteen weer door: de pompoenen vragen deze week aandacht. Op de middagplanning: het onkruidvrij maken van het veld.