Zomervakantie in Utrecht begint bijna; ANWB verwacht vanaf vrijdag drukte op de wegen

De zomervakantie in Utrecht begint vrijdag en dat betekent dat er veel mensen vertrekken voor een vakantie in binnen- of buitenland. De ANWB waarschuwt dat het vanaf het middaguur druk kan worden op de wegen rond Utrecht.

De ANWB verwacht drukte door vertrekkend vakantieverkeer. De files ontstaan naar verwachting vanaf het middaguur en ook in het weekend verwacht de ANWB drukte op de weg.

De meeste vertraging in de regio Utrecht wordt verwacht op de A2 en A27 van Utrecht naar het zuiden. Verder is het druk op de wegen ten zuiden van Rotterdam, in Noord-Brabant en richting de Veluwe.

De regio Midden is de eerste regio die dit jaar zomervakantie heeft, namelijk vanaf 8 juli. Regio Zuid is een week later aan de beurt, daar gaan de scholen op 15 juli dicht. In de regio Noord begint de vakantie op 22 juli. De zomervakantie in Utrecht duurt dit jaar tot 20 augustus.