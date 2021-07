‘Zo’n 1.000 bezoekers van Utrechts festival besmet met corona’

Zo’n duizend bezoekers van het tweedaagse Utrechtse festival Verknipt blijken besmet te zijn geraakt met het coronavirus. Het gaat om zo’n 5 procent van het totale bezoekersaantal. Dat meldt de NOS op basis van informatie van de GGD.

Verknipt vond plaats op 3 en 4 juli. Het festival werd in de buitenlucht georganiseerd bij recreatieplas Strijkviertel. Een aantal dagen na het evenement bleek al dat bezoekers besmet waren geraakt en dat aantal is nu opgelopen tot duizend personen.

Op de eerste dag zouden zo’n 484 festivalgangers besmet zijn geraakt en een dag later waren dat er 516. Het is voor het eerst dat er zoveel besmettingen zijn te herleiden naar één evenement en de verwachting is dat het aantal de aankomende dagen oploopt.

Verknipt werkte met Testen voor Toegang, waarbij bezoekers bij de ingang een negatief testbewijs moesten laten zien. Eerder bleek ook al in Utrecht dat dit systeem niet waterdicht is.