Zo’n 110 toegankelijke gemaakte bushaltes in Utrecht worden na onderzoek opnieuw aangepakt

De komende jaren worden zo’n 145 bushaltes in de gemeente Utrecht toegankelijker gemaakt. Een groot deel hiervan is eerder al een keer opgehoogd, maar na onderzoek van een externe partij bleken er toch nog een aantal verbeterpunten te zijn.

De gemeente Utrecht telt in totaal meer dan 600 bushaltes. Ongeveer 470 haltes, die door circa 94 procent van de reizigers worden gebruikt, zijn in het verleden opgehoogd en ook zijn er zogenoemde gidslijnen – markeringen op de grond voor blinden en slechtzienden – aangebracht.

Kleinschalig

Solgu (Stedelijk Overleg Gehandicapten Utrecht) heeft alle bushaltes in de stad onder de loep genomen en die bevindingen gedeeld met de gemeente. “Naar aanleiding daarvan hebben wij voor circa 110 halteperrons kleinschalige verbetermogelijkheden in beeld”, schrijft het college in een brief aan de raad.

Deze bushaltes zijn eerder wel opgehoogd, maar sommige details ontbreken nog. Denk hierbij aan instapmarkeringen, gidslijnen die niet aansluiten, obstakels die onhandig zijn geplaatst of een geleiding van de halte die niet aansluit op een natuurlijke gidslijn in de omgeving. Dit jaar worden de eerste haltes aangepast. Er is hiervoor 250.000 euro gereserveerd.

Grondig

Daarnaast worden de komende twee jaar nog eens 35 bushaltes grondig aangepakt. In samenwerking met de provincie Utrecht, vervoerder U-OV en Solgu heeft de gemeente een lijst gemaakt. “De selectie is tot stand gekomen op basis van aantallen instappers, waarbij de drukkere haltes meer prioriteit krijgen, nabijheid van relevante voorzieningen zoals zorg en culturele instellingen, crematoria en winkels.”

Dit jaar moeten de eerste 20 haltes toegankelijker gemaakt worden. De gemeente heeft daarvoor een subsidie ingediend bij de provincie. De overige 15 bushaltes worden in 2023 aangepakt en daarvoor zal een nieuwe subsidie worden aangevraagd.

