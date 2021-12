Zo’n 200 kerstmannen op motoren rijden voorbij het Prinses Máxima Centrum in Utrecht

Zo’n 200 motorrijders reden zaterdagochtend verkleed als kerstman langs het Prinses Máxima Centrum (PMC) in Utrecht. Zij deden dit om de kinderen in het ziekenhuis een leuke ochtend te bezorgen en ook om geld op te halen voor het PMC.

Motorrijders uit het hele land, die meededen aan de Máxima’s Helden Kerstrit, verzamelden zich zaterdagochtend bij horecazaak Op Zuid aan de Neerlandiakade. Zij vertrokken rond 10.45 uur richting het PMC. Ondertussen verzorgde Mad Science een voorstelling voor de kinderen die in het ziekenhuis verblijven.

Toen de show was afgelopen gingen de kinderen naar buiten en kregen de motorrijders, die iets verderop stonden te wachten, een seintje. Zij reden vervolgens, toeterend en zwaaiend naar de kinderen, voorbij in de richting van de Utrechtse binnenstad.

Mariaplaats

De stoet eindigde op de Mariaplaats. Daar kunnen kinderen op de motoren op de foto en ook worden er broodjes en drankjes verkocht. Het doel daarvan is om zoveel mogelijk geld op te halen voor het activiteitenfonds van het PMC. Zij organiseren allerlei evenementen voor de kinderen die in het ziekenhuis verblijven, maar bijvoorbeeld ook voor de broertjes, zusjes, ouders en grootouders van de zieke kinderen.

De eerste editie van de Máxima’s Helden kerstrit werd in 2017 georganiseerd. Er deden toen 15 motorrijders mee en er werd 1.700 euro opgehaald. In de jaren daarna sloten steeds meer mensen met een motorfiets zich aan bij de actie. De teller van dit jaar staat op ruim 22.000 euro en mensen kunnen nog steeds doneren via de website.