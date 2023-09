Zo’n 25.000 bezoekers tijdens Open Monumentendag Utrecht

Meer dan tachtig bijzondere bouwwerken in Utrecht openden zaterdag de deuren tijdens Open Monumentendag. Tijdens deze 32e editie, die plaatsvond op een dag dat het kwik de 30 graden aantikte, waren volgens de organisatie zo’n 25.000 bezoekers op de been.

“Ondanks de hoge temperaturen wisten de mensen de […] monumenten goed te vinden”, schrijft de organisatie. Onder meer De Syp in het Utrechtse stationsgebied werd goed bezocht. “De nieuwe woontoren naar ontwerp van Oeverzaaier Architecten is opgeleverd in 2019 en is het op drie na hoogste gebouw van de stad. De historische entree is als enige overgebleven van de oorspronkelijke gevelwand langs dit stukje van de Leidsche Vaart”, is te lezen op de website van Open Monumentendag Utrecht.

In de binnenstad opende onder meer het St. Eloyen Gasthuis de deuren. Een in het oog springend element in dit pand is de kolfbaan die uit 1730 stamt en in de jaren 80 van de vorige eeuw grondig onder handen is genomen, en nog steeds wordt gebruikt.

Tekst loopt door onder afbeelding

Variatie

Ook dit jaar was er weer veel variatie in het aanbod. Zo was in het pand van Het Utrechts Archief een optreden van Liza Hansa. Deze Utrechtse singer-songwriter bracht in 2019 haar debuutalbum Stil Verlangen uit. De directievilla van de voormalige Cereolfabriek wordt nog gerenoveerd, maar ook hier konden de bezoekers zaterdag een kijkje nemen.

Bekijk de website van Open Monumentendag Utrecht voor het volledige overzicht van alle bijzondere bouwwerken die zaterdag te bezoeken waren.