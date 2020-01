Zondagochtend weer treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag

Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag komt zondagochtend weer op gang. Nadat donderdagochtend bij Voorburg een trein ontspoorde lag het verkeer op het traject dagenlang stil.

Volgens NS rijden er vanaf 10.30 uur weer intercity’s tussen beide steden. Dat is eerder dan verwacht. Donderdag ging men er vanuit dat de herstelwerkzaamheden tot maandagochtend zouden duren. NS adviseert de reisplanner in de gaten te houden voor actuele informatie.

Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat de trein in Den Haag waarschijnlijk vanwege twee ernstig beschadigde wielen van het spoor is geraakt. Op het moment van het ongeluk reed de trein ongeveer 30 kilometer per uur. De reizigers zijn er ongeschonden vanaf gekomen, alleen de conducteur is lichtgewond geraakt.

ProRail heeft via sociale media een video gedeeld waarin te zien is hoe de ontspoorde trein weer op de rails is gezet. Bekijk het filmpje hieronder.