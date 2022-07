Zonder overstappen met de tram van Nieuwegein en IJsselstein naar Utrecht Science Park; vanaf vandaag kan het

Het had nogal wat voeten in de aarde, maar het is zover. Vanaf vandaag is het mogelijk om zonder over te stappen met de tram van Nieuwegein en IJsselstein naar Utrecht Science Park te reizen. De koppeling van de tramtrajecten stond al gepland voor eind 2020, maar liep vertraging op.

De trams reden natuurlijk al tussen Utrecht Science Park en Utrecht Centraal, en tussen Nieuwegein/IJsselstein en Utrecht Centraal. Er was alleen een heel kort stukje – Tracé X – tussen Utrecht Centraal en Jaarbeursplein waar nog geen trams met passagiers konden rijden. Reizigers die verder wilden reizen, moesten dus uitstappen en de afstand tussen de twee haltes te voet afleggen.

De twee tracés hadden al eind 2020 aan elkaar gekoppeld moesten worden, maar dat werd niet gehaald. Er moesten eerst nog werkzaamheden plaatsvinden op onder meer het Jaarbeursplein, om de infrastructuur geschikt te maken voor de trams met een lengte van 75 meter. Ook het wisselbeveiligingssysteem was nog niet klaar voor de koppeling.

Na al die vertragingen is het vanaf vandaag dan toch zover: ook over Tracé X mogen nu trams met passagiers rijden. De tram rijdt nu dus van het Jaarbeursplein, onder Utrecht Centraal door in de richting van Utrecht Science Park. Reizigers hoeven niet meer over te stappen en en kunnen dus vanuit Nieuwegein/IJsselstein in één keer door naar Utrecht Science Park.