Zonnepanelen, elektrische auto’s en nieuwe diersoorten – Utrecht wordt steeds duurzamer

De gemeente Utrecht heeft donderdag het Duurzaamheidsverslag van 2019 gepresenteerd. Uit het verslag blijkt dat Utrecht vorig jaar weer duurzamer is geworden dan 2018. Er kwamen meer zonnepanelen, groene daken en elektrische auto’s bij, maar ook werden er diersoorten ontdekt, die nog niet eerder in Utrecht zijn waargenomen.

Zonnepanelen en laadpalen

De gemeente heeft als doel gesteld om in 2025 op 20 procent van alle daken zonnepanelen te hebben liggen. Uit de nieuwe cijfers blijkt dat het doel in zicht komt: in 2019 lag op 13 procent van de Utrechtse daken zonnepanelen, terwijl dat in 2018 nog 9,5 procent was. Verder kwamen er in de stad bijna 200 laadpalen voor elektrische voertuigen bij. In 2019 stonden er 1.607 laadpalen, voor 7.175 elektrische auto’s. Het aantal elektrische voertuigen nam namelijk met 37 procent toe.

Groene daken

De aandacht voor groene daken in Utrecht was vorig jaar zelfs internationaal groot, toen 316 bushokjes in de stad voorzien werden van een groen dak. In 2019 werden daarnaast 69 groene daken aangelegd bij bedrijven en particulieren, met een totale oppervlakte van 3.623 m2. Groene daken zorgen voor de opvang van regenwater, isolatie in de winter, verkoeling in de zomer en ze zijn goed voor de biodiversiteit.

Natuur en dieren

72 procent van de Utrechters was in 2019 (zeer) tevreden over groen zoals grasveldjes en bomen in de buurt. Per huishouden was vorig jaar ongeveer evenveel groen en water beschikbaar als in 2018, namelijk 107 m2.

Verder is door de gemeente een inventarisatie gedaan van de natuur in gebieden waar nog niet veel over bekend is. Tijdens die inventarisaties werd een aantal soorten gevonden die nog niet eerder in de stad of provincie waren waargenomen. Dat waren onder meer wilde bijen, wespen en zweefvliegen. Volgens de gemeente wijst het voorkomen van deze soort erop dat het ecologisch beheer in Utrecht, zoals gehoopt, zorgt voor meer biodiversiteit.

Vervoer

In 2019 opende in Lage Weide een zogenoemde hub voor schoon goederenvervoer. Dat moet ervoor zorgen dat het vervoer van goederen naar de binnenstad steeds schoner wordt. Utrecht blijft daarnaast de stad met de meeste deelauto’s per 100.000 inwoners van Nederland. In 2019 waren er 4.265 deelauto’s in de stad. Dat is 1.209 deelauto’s per 100.000 Utrechters.

De gemeente

De gemeente Utrecht gebruikte in 2019 100 procent groene stroom, opgewekt door windturbines. Die stroom is nodig voor de lantaarnpalen, het stadskantoor en andere gemeentelijke gebouwen, zoals zwembaden. De gemeente wil daarnaast al haar eigen vastgoed voor 2040 duurzamer maken.

Het is de ambitie van de gemeente Utrecht om deze trend door te zetten. De gemeente maakt daarom jaarlijks een duurzaamheidsverslag om de stand van zaken te bepalen.