Zonnepanelen op dak Antoniushof van Bo-Ex al jaren niet aangesloten

Het leek zo mooi; duurzaam stroom opwekken via zonnepanelen op het dak. Dat dacht ook woningcorporatie Bo-Ex. Drie jaar geleden begon de aanleg van 152 zonnepanelen op het dak van het Antoniushof in Utrecht. De panelen werden echter niet aangesloten.

Bewoners wonen mooi in het voormalige Antoniusziekenhuis in de Schildersbuurt nabij het Rietveld Schröderhuis. Het gebouw is een gemeentelijk monument en kent een rijke geschiedenis. Tegenwoordig zijn er 122 woningen die beheerd worden door woningcorporatie Bo-Ex.

Ongeveer drie jaar geleden wilde Bo-Ex graag investeren in het verduurzamen van het gebouw en liet daarom 152 zonnepanelen plaatsen. Van de 152 panelen waren er 60 bedoeld voor twee nul-op-de-meter-woningen.

Kabels

Na het nodige kluswerk lagen alle panelen op het dak, klaar om stroom te oogsten van de zon. Maar wat bleek; er bleken geen juist kabels te zijn en dus konden de panelen niet gebruikt worden. Bo-Ex geeft aan dat Stedin ‘problemen heeft met het energienet’.

De woningcorporatie legt verder uit waarom de panelen niet aangesloten konden worden: “Stedin gaf aan dat het geen probleem opleverde met de huidige kabels en netwerk, later bleek het toch een probleem te zijn. De huidige kabels hadden onvoldoende capaciteit en moesten alsnog verzwaard worden.”

Asbest

Het bleek echter lastig om zo maar een paar nieuwe kabels te trekken: “Daarbij kwam het volgende probleem aan de orde, de kabels moesten via de kelder door de schacht naar boven worden getrokken. In de kelderruimte was asbest aangetroffen en dit moest onderzocht worden.”

Het asbest zorgde voor verdere vertraging; er moest een compleet asbestinventarisatie worden uitgevoerd, een saneringsplan worden opgesteld en overleg gevoerd worden met andere partijen. “Je begrijpt wel dat er dan veel tijd overheen gaat”, aldus Bo-Ex.

Reactie Stedin

Stedin bevestigt dat de kwestie op het Antoniushof complex is, maar bestrijd wel dat er problemen zijn met het netwerk. “Het energienet dat daar ligt functioneert gewoon goed.”

Een woordvoerder van Stedin laat verder weten: “Het verzoek om de zonnepanelen aan te leggen is bij ons in februari 2018 binnengekomen. Wij zijn hiermee aan de slag gegaan en toen bleek dat er asbest zat in de ruimte waar wij nieuwe kabels moesten aanleggen. Het saneren hiervan – Stedin mag dit niet uitvoeren – neemt veel tijd in beslag.”

Eind mei 2019 was deze klus geklaard. Daarnaast hebben enkele woningen om een verzwaring van de aansluiting gevraagd, waardoor Stedin een nieuwe kabel door het hele gebouw, inclusief andere woningen, moest trekken.

“Onze opdrachtgever moet ervoor zorgen dat er mantelbuizen worden geplaatst. Er zijn hier dus meerdere partijen betrokken bij het uiteindelijke aansluiten van die panelen. Momenteel vindt er afstemming plaats tussen Stedin, de installateur en de bewoners (Bo-Ex) om al die werkzaamheden met zo min mogelijk overlast voor de bewoners uit te voeren.”

Complex

Alle partijen benadrukken dat het aanleggen van de panelen een gecompliceerde klus is. Stedin zegt daarover: “Deze casus is gecompliceerder dan je op het eerste gezicht zou denken met veel afhankelijkheden, waardoor dit niet één-twee-drie is gefikst.”