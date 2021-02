Zonnig weekend in Utrecht; eerste officiële ‘zachte dag’ van het jaar

Het contrast kan bijna niet groter: vorige week waren mensen nog aan het schaatsen in Utrecht en dit weekend fietsen sommigen in T-shirt door de stad. In buurgemeente De Bilt bereikte het kwik zaterdagmiddag 15 graden en het is daarmee de eerste officiële ‘zachte dag’ van het jaar.

Net zoals vorig weekend schijnt ook nu de zon in Utrecht. Het verschil is dat het toen zo’n 5 graden vroor, terwijl het nu aanvoelt als lente. Op verschillende groenstroken zoals langs de Stadsbuitengracht en bij het Lucasbolwerk komen de eerste bloemen tevoorschijn.

Veel mensen in de stad trekken erop uit om te genieten van het aangename weer. In allerlei parken wordt gesport of liggen mensen in het gras. Ook zitten veel Utrechters bij hun eigen voordeur in de zon.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Dansen

Vorig weekend kwamen op heel veel plekken in de stad mensen samen om het winterse weer te vieren. Bij De Munt was een waar feestje ontstaan met muziek en tientallen dansende mensen. In het Wilhelminapark riep de politie de mensen op om afstand te houden omdat het te druk werd. Nu lijkt hier nog geen sprake van te zijn.

Ook de aankomende dagen blijft het aangenaam weer. Volgens Weerplaza schommelt de temperatuur in Utrecht tot en met donderdag rond de 16 graden. Op vrijdag wordt het met 11 graden weer iets koeler.