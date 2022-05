Zorgautoriteit legt Utrechtse zorgorganisatie en bestuurder boetes op

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft zorgaanbieder Stichting Passion Health Care en de bestuurder van de stichting boetes opgelegd. Het is de eerste keer dat, naast een boete voor een zorgorganisatie, ook een boete opgelegd wordt aan de bestuurder. De stichting is actief in Utrecht, Amstelveen en Rotterdam.

Passion Health Care biedt in Utrecht onder meer thuiszorg, verpleging, huishoudelijke hulp en administratieve hulp. De NZa startte een onderzoek naar de stichting toen er signalen binnenkwamen dat de administratie van Passion Health Care niet zou kloppen.

Uit het onderzoek bleek dat bij een groot deel van de cliënten een hoger bedrag werd gedeclareerd dan de maximumtarieven die door de NZa zijn vastgesteld. De zorgorganisatie declareerde ook onder vermelding van een verkeerde prestatie.

Administratie

Volgens de NZa blijkt verder dat de administratie ‘onvolledig, onjuist en niet actueel’ is. Ook ontbraken voor meerdere cliënten zorgplannen, planningen en rapportages. Stichting Passion Health Care heeft daarmee de wet overtreden en krijgt daarom een boete van 220.000 euro.

De bestuurder van de stichting krijgt daarnaast een persoonlijke boete van 66.000 euro. De NZa vindt namelijk dat de bestuurder maatregelen had moeten treffen om de overtredingen van de stichting te voorkomen of te stoppen. Het is de eerste keer dat de NZa naast een boete voor de zorgorganisatie ook een boete oplegt aan de bestuurder zelf.