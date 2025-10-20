Zorgen bij gemeenteraad over extreemrechtse demonstratie in Utrecht

In de gemeenteraad zijn zorgen over de rechtsextremistische demonstratie die mogelijk op 26 oktober wordt georganiseerd. Defend Netherlands, de groep die ook achter de rellen op het Malieveld in Den Haag zat, heeft opgeroepen tot de demonstratie. Zeven partijen uit de raad willen weten of de gemeente zich op de mogelijke demonstratie voorbereidt.

Bij de rellen in Den Haag werden op 20 september politieauto’s in brand gestoken, werd er extreem geweld tegen politie en de ME gebruikt, en het partijkantoor van D66 werd vernield. Demonstranten zwaaiden met prinsenvlaggen (die ook door de NSB werd gebruikt), en riepen antisemitische leuzen.

LINK, Bij1, Denk, Stadsbelang Utrecht, Volt, PvdA en GroenLinks uiten hun zorgen in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. “Experts maken zich al langere tijd zorgen over deze groeperingen, en waar demonstraties van deze groepen toe kan leiden”, schrijven de partijen. “Wij maken ons ook zorgen over de aard van deze bijeenkomst, die mogelijk extremistische uitingen en de gevolgen voor de openbare orde, veiligheid en sociale cohesie in onze gemeente.”

De partijen willen weten of het college op de hoogte is van de demonstratie en of er een vergunning voor is aangevraagd. Ze vragen ook of het college hun zorgen deelt, en welke maatregelen worden genomen voor de veiligheid en tegen de verstoring van de openbare orde. Ze sluiten de brief af met de vraag hoe de gemeente voorkomt dat er haatzaaiende, discriminerende of intimiderende uitgingen tijdens demonstratie plaatsvinden.

Ken jij de verhalen achter Catharijne? Gerard Aaftink brengt een boek uit over het onderbelichte stadsdeel en is – in samenwerking met DUIC – een crowdfunding gestart om de productie van het boek te realiseren. Ben je nieuwsgierig naar de rijke geschiedenis van Catharijne en wil je een nieuw beeld van Utrecht? Steun dan de crowdfunding en reserveer ‘Catharijne op een kantelpunt’.