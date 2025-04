Zorgen bij Universiteit Utrecht over ontwikkelingen Amerika; extra reisadvies voor medewerkers en studenten

Onder medewerkers van de Universiteit Utrecht zijn er zorgen over de ontwikkelingen in Amerika. De onderwijsinstelling legt collega’s opties voor op het Intranet om tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten goed na te denken over de apparaten die ze meenemen. Ook studenten worden extra geïnformeerd in de aanloop naar een bezoek aan het land.

Onder collega’s van de Universiteit Utrecht zijn er zorgen over het welzijn van collega’s die in de VS werken. Zo wordt er gevreesd voor het schrappen onderzoekslijnen, het beschikbaar blijven van data, en/of zorgen over de continuering van financiering. Het College van Bestuur deelt die zorgen, zegt een woordvoerder van de onderwijsinstelling.

Opties

Daarom krijgen medewerkers opties voorgelegd wanneer zij hun reis naar Amerika voorbereiden. Zo zouden onderzoekers er mogelijk goed aan doen om na te denken welke apparaten ze meenemen naar Amerika en wat voor informatie daar opstaat. “Daarnaast vragen we medewerkers het ter plaatse downloaden van data te beperken.” Voor wetenschappers is er ook de optie om een speciale reislaptop en reistelefoon te vragen. “Dit is een apparaat waarop geen data staat”

Volgens een woordvoerder van de UU gaat het wel slechts om een advies aan collega’s. “We geven aan wat de mogelijkheden van een bezoek aan Amerika zijn”, legt een woordvoerder uit. “We stellen niet onze eigen reisadviezen op. Daarvoor is het Ministerie van Buitenlandse Zaken.”

‘Woke’

Met de adviezen wil de UU medewerkers beschermen die bijvoorbeeld met gevoelige data werken. “Ook willen we voorkomen dat wetenschappers uit een onderzoeksdiscipline die in de VS als ‘woke’ wordt bestempeld, in de problemen komen bij de douane of dat hun onderzoek in gevaar komt.”

De universiteit zegt de komende tijd de ontwikkelingen in Amerika in de gaten te houden, ‘en wat voor gevolgen dit heeft voor onze eigen wetenschappers en onderzoeksprojecten’.

Studenten

Ook studenten krijgen extra informatie wanneer zij een bezoek aan de Verenigde Staten voorbereiden. Zij kregen altijd al informatie wanneer een reis naar het buitenland werd gepland, met als doel het informeren over alle relevante zaken voor hun komende studieperiode in het buitenland. Maar daar is nu een nieuw informatiepunt voor bijgekomen.

“Tijdens de bijeenkomst voor studenten die op uitwisseling naar Amerika gaan, is hen gewezen op nieuwsberichten van de afgelopen tijd waaruit blijkt dat het krijgen en behouden van een visum in het huidige Amerikaanse klimaat moeilijker kan zijn.”

De informatiebijeenkomsten voor studenten bestaan overigens wel al langere tijd, en ook niet alleen voor een bezoek aan Amerika, benadruk de onderwijsinstelling.