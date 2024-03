Zorgen om huisartsenzorg in Kanaleneiland, gezondheidscentrum zoekt nieuwe locatie in de wijk

Een groot deel van de Utrechtse gemeenteraad vraagt aandacht voor de huisartsenzorg in Kanaleneiland. Eerder dit jaar uitten bewoners en huisartsen al hun zorgen over de huisartsenzorg op twee locaties in de Utrechtse wijk, schijven de acht fracties. Er is namelijk onzekerheid over de toekomst van twee praktijken, met name die op de Bernadottelaan.

“Op Kanaleneiland spelen verschillende ontwikkelingen die een risico vormen voor de toekomst van voldoende en goede huisartsenzorg in de wijk”, constateren de Utrechtse fracties. Het gaat om twee locaties: het gezondheidscentrum aan de Marco Pololaan en aan de Bernadottelaan.

Over die laatste locatie trok de Utrechtse huisarts Nanja Danhof begin dit jaar aan de bel. Ze deed haar verhaal bij verschillende Utrechtse media. Zo vertelde ze aan het AD dat zij en haar collega’s vorig jaar te horen kregen dat ze moeten verhuizen. De pandeigenaar wil er honderden appartementen van maken. Een nieuwe locatie hebben ze nog niet. “Als het zo doorgaat, zitten negenduizend Kanaleneilanders zonder huisarts”, zei Danhof tegen de krant.

In het gezondheidscentrum werken niet alleen huisartsen, maar bijvoorbeeld ook fysiotherapeuten en diëtisten en er is een apotheek. Het huurcontract loopt nog twee jaar, maar of er dan een nieuwe plek voor ze is in de wijk, is nog onduidelijk.

Geen makkelijke opgave

De gemeente kan daarbij naar eigen zeggen maar een beperkte rol spelen, omdat huisartsen volgens de wet worden gezien als ondernemers. Wel wil de gemeente “doen wat mogelijk is”.

“Bij de situatie in Kanaleneiland zijn we als gemeente stevig betrokken en hebben we verschillende acties ondernomen. Er is bestuurlijk en ambtelijk veelvuldig contact met de huisartsen Utrecht Stad (HUS), de gezondheidscentra en betrokken ontwikkelaars over de situatie in Kanaleneiland.”

Zo is er een externe procesbegeleider aangesteld, meldt de gemeente. Diegene “zal samen met de huisartsen van het gezondheidscentrum Kanaleneiland de mogelijkheden voor toekomstige huisvesting onderzoeken”. Dat is geen makkelijke opgave, zegt de gemeente, onder meer doordat er een groot pand nodig is van 2500 vierkante meter.

Maatschappelijke functie

De andere locatie, het gezondheidscentrum aan de Marco Pololaan, heeft ongeveer 10.000 patiënten. Voor die plek zijn er ook nieuwbouwplannen, maar daarin staat al wel dat er ook een gezondheidscentrum met verschillende voorzieningen en een buurtcentrum komt.

“Voor het plan Marco Pololaan 111-117 is in december 2023 het bestemmingsplan vastgesteld met daarin ook een maatschappelijke functie”, meldt de gemeente. “Het bestemmingsplan maakt daarmee de bouw van een nieuw gezondheidscentrum mogelijk. […]”

‘Een van de opties’

Aan de Bernadottelaan heeft de gemeente niets te zeggen over de contracten die tussen de huurder en verhuurder worden gesloten. “In de omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk is echter aangegeven dat bij eventuele herontwikkeling van het winkelcentrum het behouden van het zorgcentrum belangrijk is.”

Tegen het AD zei de vastgoedbelegger dat hij inziet dat het gezondheidscentrum belangrijk is. “Het past ook goed in onze visie. We zitten nu nog in de ontwerpfase en een ontwerp mét gezondheidscentrum is een van de opties. De vraag is nu of we er met de gemeente en financieel uit gaan komen.”