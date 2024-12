Zorgen om nieuwbouw aan de Nolenslaan in Utrecht; blijft de historische binnentuin behouden?

Er zijn zorgen om de nieuwbouwplannen aan de Nolenslaan in Utrecht. De historische binnentuin van de monumentale jongensschool aan de naastgelegen straat dreigt namelijk te verdwijnen. GroenLinks, Partij voor de Dieren, Volt en ChristenUnie hebben daarom om opheldering gevraagd.

Aan de Grave van Solmsstraat, de straat die parallel loopt aan de Nolenslaan, liggen de Sint-Josephkerk, de voormalige jongensschool en het voormalige fraterhuis. De kerk was al een monument en de andere gebouwen zijn afgelopen zomer benoemd tot gemeentelijke monumenten, maar de historische binnentuin van de school heeft deze status niet gekregen.

De huizen aan de Nolenslaan zijn eigendom van Portaal en worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Er wordt gewerkt aan twee plannen en in een van die modellen worden de nieuwe huizen tegen de gevel van de jongensschool gebouwd, waardoor de tuin verdwijnt.

Pocketpark

De lokale fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, Volt en ChristenUnie hebben schriftelijke vragen gesteld over de kwestie. Zo willen de partijen onder meer weten waarom de tuin niet is aangewezen als monument. Het college van B&W schrijft dat het weliswaar mogelijk is om tuinen deze status te geven, maar dat daar in dit geval niet voor gekozen is omdat ‘er geen waardevolle onderdelen resteren’.

Daarnaast schrijft de gemeente dat er meer groen terugkomt, wanneer wordt gekozen voor het plan waarbij de historische tuin verdwijnt. Zo komt er een zogenoemd ‘pocketpark’ van 1.000 vierkante meter. “Met dit pocketpark wordt een nieuwe fijnmazige voetgangersroute gerealiseerd die de Grave van Solmsstraat verbindt met het nabijgelegen winkelcentrum.”

Het lijkt dus allesbehalve zeker dat de tuin behouden blijft. In het begin van 2025 wordt meer bekend over de nieuwbouw aan de Nolenslaan.