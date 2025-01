Zorgen om soevereinen in Utrecht: ‘Een kleine groep is bereid geweld te gebruiken’

De Utrechtse fractie van D66 zegt zich zorgen te maken over zogenoemde ‘soevereinen’, mensen die zich onafhankelijk verklaren van de overheid én menen dat de wetten en regels niet voor hen gelden. Sommigen zouden radicaal en extremistisch gedachtegoed verspreiden, en anderen komen in de problemen omdat zij hun rekeningen niet betalen. Een kleine groep zou zelfs bereid zijn geweld te gebruiken.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) liet in december vorig jaar weten dat acht soevereinen in Nederland worden vervolgd omdat zij verdacht worden van deelname aan een terroristische organisatie. Bij meerdere verdachten zijn wapens aangetroffen. De lokale fractie van D66 liet in diezelfde maand weten zich zorgen te maken over dit nieuws.

Via schriftelijke vragen wilde de partij erachter komen hoe de situatie in Utrecht is. Het college laat in antwoord daarop weten een globaal beeld te hebben van inwoners met anti-institutioneel gedachtegoed. “Aanwijzingen hiervoor zijn bijvoorbeeld stemgerechtigden die hun pas inleveren met de boodschap dat de overheid niet legitiem is. We hebben geen inzicht in de exacte aantallen aanhangers van dit gedachtegoed.”

Arrestaties

D66 wilde daarnaast ook weten of een of meerdere verdachten waar de NCTV over schrijft connecties hebben met Utrecht. Daarop geeft het college het volgende antwoord: “In Utrecht is een arrestatie van een persoon met anti-institutioneel gedachtegoed geweest.” Donderdag werd ook bekend dat het Openbaar Ministerie een celstraf heeft geëist tegen een Utrechter die deel uitmaakt van een soevereinenbeweging. Of dit om dezelfde persoon gaat, is niet bekend.

Het college zegt verder dat er bij de gemeente 365 ambtenaren werken die getraind zijn in het herkennen van anti-institutioneel gedachtegoed. Het zou vooral gaan om medewerkers van de GGD, buurtteams en het daklozen loket. Het is volgens de gemeente van belang om dit gedachtegoed zo snel mogelijk te signaleren, omdat deze mensen in een later stadium waarschijnlijk geen behoefte meer hebben aan hulp. “Vroegsignalering is ook van belang om te voorkomen dat soevereinen anderen kunnen beïnvloeden met hun gedachtengoed, waardoor die ook in de problemen kunnen komen.”

Thuisonderwijs

Tot slot wilde D66 weten hoeveel kinderen in Utrecht thuisonderwijs krijgen. In antwoord daarop zegt het college dat in het huidige schooljaar voor 24 keer een vrijstelling is afgegeven. Het is niet bekend of de ouders van deze kinderen anti-institutioneel gedachtegoed aanhangen. “De vraag is ook of ouders die de overheid niet erkennen, bij diezelfde overheid een vrijstelling van de leerplicht aan zouden vragen.”