Zorgen over aanleg van twee nieuwe bruggen rond stadion Galgenwaard in Utrecht

De Utrechtse fracties van de PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren maken zich zorgen over de plannen voor het gebied rondom stadion Galgenwaard. Er komen meerdere woontorens, meer ruimte voor sport en omdat alle parkeerplaatsen onder de grond komen is er ook meer ruimte voor groen. Ook staat in de plannen dat twee nieuwe loopbruggen voor een betere bereikbaarheid zouden zorgen. Sommige partijen zijn alleen bang dat met name de biodiversiteit hierdoor wordt aangetast in het gebied.

Er moeten rond het stadion ongeveer duizend nieuwe woningen komen, verdeeld over zes woontorens. De parkeerplaatsen rondom het stadion moeten allemaal ondergronds worden aangelegd, waardoor er straks meer ruimte is voor sport maar ook voor groen. Om het gebied beter met de omgeving te verbinden, zijn er plannen voor de aanleg van voetgangersbruggen.

De PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren zeggen dat goede bereikbaarheid ‘van groot belang’ is, maar tegelijkertijd ook dat dit moet worden afgewogen tegen zaken zoals biodiversiteit, erfgoed en leefbaarheid. Zo willen de partijen van het college weten of er onderzoek is gedaan naar de gevolgen van deze bruggen op de biodiversiteit.

Groene routes

Ook menen de fracties dat de aanleg van de bruggen een aaneengesloten groengebied doorsnijdt. “Hoe wordt dit gewogen naast ambitie voor groene routes?”

De PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren stellen daarnaast ook vraagtekens bij het effect van de bruggen. “Kan het college inzichtelijk maken met feiten en cijfers in hoeverre de bruggen bijdragen aan de bereikbaarheid en mobiliteit?” Tot slot willen de partijen weten wat de aanleg van de bruggen kost.

De deadline voor het beantwoorden van de vragen ligt op 3 juli.