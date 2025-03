Zorgen over digitale afhankelijkheid en weerbaarheid Universiteit Utrecht

Twee professoren van de Universiteit Utrecht hebben hun zorgen geuit over de afhankelijkheid van de universiteit van grote techbedrijven. De twee maakte hun zorgen kenbaar in een open brief op de website van de universiteit. Nu de relatie met de Verenigde Staten snel verandert, is het vertrouwen op Amerikaanse software een risico, vinden ze. Daarom pleiten ze ervoor dat de Universiteit Utrecht gaat werken aan digitale weerbaarheid door een onafhankelijke koers te gaan varen.

Een groot deel van het kantoorwerk en communicatie op de universiteit, zoals e-mails en tekstverwerking, wordt met Office 365 van Microsoft gedaan. Ook Google en Amazon worden genoemd als bedrijven waar de universiteit te afhankelijk van is. Het gebruiken van de diensten van deze bedrijven kan onmogelijk gemaakt worden als de Amerikaanse overheid dat wil. In dat geval zouden alle lessen en onderzoeken in een keer plat komen te liggen.

Invloed

De professoren maken zich ook zorgen over de controle over de veiligheid van hun data. Op een universiteit zijn dat naast persoonlijke gegevens bijvoorbeeld ook de uitslagen van onderzoeken. Amerikaanse bedrijven kunnen volgens de Amerikaanse wetgeving worden gevraagd om informatie te delen met de Amerikaanse overheid.

De afhankelijkheid zou ook direct invloed kunnen hebben op onderzoek en innovatie, staat in de brief. Omdat alle data op cloud-servers van Amerikaanse bedrijven staat, zouden deze eisen kunnen stellen aan de onderzoeken. Innovatie die uit de onderzoeken voortkomt, moet dan bijvoorbeeld ten goede komen aan het bedrijf dat de clouddienst levert.

Alternatieven

Na het uiten van hun zorgen, doen de professoren een oproep om de universiteit te bevrijden van de zware afhankelijkheid van de externe bedrijven. Hiervoor zou de universiteit eigen digitale infrastructuur moeten bouwen in samenwerking met andere Europese universiteiten, en innovatie op een hoger pitje zetten. De Universiteit Utrecht zelf moet investeren in lokale kennis, en e-mails lokaal opslaan.

De brief wordt afgesloten met een petitie die lezers kunnen tekenen. De auteurs zeggen in overleg te zijn met het universiteitsbestuur, en hopen dat ook andere universiteiten gehoor geven aan hun oproep.