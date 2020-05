Zorgen over nieuw inburgeringsstelsel verdwenen nu Utrecht miljoenen extra krijgt

De gemeente Utrecht krijgt meer geld om vanaf 1 juli 2021 de regie over inburgering van vluchtelingen over te nemen van het Rijk. Eerder waren er zorgen of er wel genoeg financiële middelen waren om de taak goed uit te voeren.

Het kabinet heeft in 2018 besloten dat gemeenten in 2021 een belangrijkere rol krijgen bij de inburgering van vluchtelingen. Zij zijn ervan overtuigd dat lokale overheden het beste in staat zijn de taken van dichtbij uit te voeren.

De gemeenten gaven aan positief tegenover dit idee te staan, maar uitten tegelijkertijd hun zorgen. Ze wisten niet of er wel voldoende geld beschikbaar zou komen om de integratie goed uit te voeren. De gemeente Utrecht heeft in januari van dit jaar samen met de gemeenten Den Haag, Rotterdam en Amsterdam (G4) een brandbrief gestuurd naar minister Wouter Koolmees.

“Het nieuwe stelsel laat gemeenten te weinig ruimte om daadwerkelijk regie te voeren en maatwerk te leveren: we hebben minimale invloed op het traject maar maximale verantwoordelijkheid voor het eindresultaat”, zei wethouder Maarten van Ooijen begin dit jaar.

Overeenkomst

Nu zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot een overeenkomst gekomen. De gemeenten krijgen structureel 35,2 miljoen euro extra voor de taken die uitgevoerd worden onder de nieuwe wet Inburgering en eenmalig 36,5 miljoen euro voor de invoeringskosten voor het nieuwe stelsel. De gemeente Utrecht, evenals de andere drie grote gemeenten, zeggen positief te zijn over de uitkomst van de onderhandelingen.

“De inburgeraar werd in de nieuwe conceptwet niet centraal gesteld. En financiële tekorten werden opgelost door de begeleiding van nieuwkomers te verminderen. Met de nieuwe afspraak hebben we er vertrouwen in dat we de inburgeraar centraal kunnen stellen”, zegt Van Ooijen in een reactie op het nieuws.

Binnen het nieuwe inburgeringsstelsel kunnen nieuwkomers vanaf de start van hun inburgering de Nederlandse taal leren in combinatie met betaald- of vrijwilligerswerk. De gemeente geeft aan tot de invoering op 1 juli 2021 voldoende tijd te hebben om de uitvoering van de wet goed voor te bereiden. Daarbij wordt ook samengewerkt met gemeenten uit de regio.