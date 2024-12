Zorgen over toekomst opvang Oekraïners in Utrecht

Hoewel de opvang van Oekraïners volgens de gemeente Utrecht goed verloopt, heeft ze zorgen over de lange termijn. Het gebrek aan visie bij de landelijke overheid zorgt voor onzekerheid. De financiële bijdrage vanuit het rijk gaat omlaag, en het wordt steeds moeilijker om geschikte opvanglocaties te vinden. Dit schrijft het college van Burgemeester en Wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

Op korte termijn terugkeren naar Oekraïne wordt voor veel vluchtelingen steeds moeilijker. De huidige wet- en regelgeving is volgens de gemeente echter niet ingericht op langdurige opvang. Nu veel vluchtelingen toch langer blijven, staat de gemeente voor een hoop nieuwe vragen zoals werk, wonen, taal, integratie en een toekomstige verblijfsstatus.

Opvang

Het in stand houden van de kwaliteit en de omvang van de opvang wordt volgens de gemeente een stuk lastiger. Nu ontvangen gemeenten 61 euro per opgevangen Oekraïner per dag. Vanaf 2025 wordt dit 44 euro – ruim een kwart minder. Om dit op te vangen gaat de gemeente een eigen bijdrage vragen aan Oekraïense vluchtelingen met een inkomen.

Ook betekent de wetgeving dat alle opvanglocaties tijdelijk zijn. De opvang in het provinciehuis en op het binnenvaartschip in het Merwedekanaal gaan binnenkort dicht. Het provinciehuis biedt 270 plekken, onder andere voor gezinnen met kinderen die bij het Prinses Máxima Centrum worden behandeld. Het gebouw wordt verduurzaamd, waardoor de opvang moet stoppen. Voor het opvangschip Danubia geldt dat de huurovereenkomst afloopt. Bovendien is het een erg dure vorm van opvang, en kan er niet zelfstandig gekookt worden.

De gemeente kijkt naar een mogelijke nieuwe opvanglocatie aan de Vlampijpstraat. Ook is de noodopvang in een kantoorpand aan de Europalaan verlengd,en blijft de noodopvang voor mannen in de Jaarbeurs tot eind januari open.

Om de capaciteit van de opvang optimaal te benutten, gaat de gemeente huishoudens samen in een kamer plaatsen. Met gezinnen met jonge kinderen wordt dit zo weinig mogelijk gedaan. Ook wil de gemeente een zogenaamde BRP-straat openen. Zo moeten de achterstanden in de Basisregistratie Personen worden teruggedrongen. Een BRP registratie maakt het voor vluchtelingen bijvoorbeeld mogelijk om te werken.