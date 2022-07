Zorgen over verkeersveiligheid van ontwerp voor herinrichting kruispunt Oudenoord-Kaatstraat in Utrecht

De fracties van CDA Utrecht en EenUtrecht hebben hun zorgen geuit over de gevolgen van de herinrichting van het kruispunt tussen Oudenoord en de Kaatstraat. Doel van de herinrichting is het verbeteren van de verkeersveiligheid op de route van de Kaatstraat richting de Kardinaal de Jongweg, maar de fracties maken zich zorgen over omliggende straten.

De zogenoemde Votulast-route – van de Kaatstraat tot en met de Antonius Matthaeuslaan, Juliusstraat/Ingenhouszstraat en Pieter Nieuwlandstraat – is een veelgebruikte route om met de auto vanaf de binnenstad naar de Kardinaal de Jongweg te gaan. De gemeente wil de route echter aanpakken, omdat die niet berekend is op doorgaand autoverkeer.

Een van de maatregelen is een afslagverbod vanaf Oudenoord richting de Kaatstraat. Maar als de Kaatstraat in één richting niet meer te gebruiken is, krijgt de route David van Mollemstraat, Draaiweg en Talmalaan te maken met meer verkeer. De veiligheid op de David van Mollemstraat en de Draaiweg moet verbeterd worden door de fietsstroken daar te verbreden of toe te voegen. Ook komen daar nieuwe oversteekplaatsen. De Zeedijk wordt ter hoogte van de Kaatstraat doodlopend gemaakt.

Zorgen

CDA en EenUtrecht maken zich ondanks dat zorgen over de verkeersveiligheid en noemen de verkeerssituatie door de smalle weg ‘levensgevaarlijk’. “De kruising met Oudenoord lijkt nu te worden aangepast. Echter, de weg is te smal, waarbij het wachten is op slachtoffers”, stellen de fracties.

Ze zijn bang dat er gevaarlijke situaties ontstaan als een bus of vrachtwagen een fietser inhaalt ter hoogte van de voetgangersoversteekplaatsen. Ook zijn ze bezorgd over de snelheid van het verkeer. “De weg moet echt breder en de snelheid omlaag”, vinden ze.

De partijen voorzien daarnaast problemen als de Zeedijk bij de Kaatstraat wordt afgesloten. “Als je de wijk Zijdebalen in de nieuwe situatie uit wil, dan moet dit via Oudenoord. Nu al wordt er massaal tegen het verkeer ingereden op de Zeedijk. […] De verwachting [is] dat de bewoners massaal via de Zeedijk naar de David van Mollemstraat gaan rijden, tegen het verkeer in. Dit veroorzaakt een groot gevaar en knelpunt op deze kruising.”

Vragen

CDA en EenUtrecht willen van het college van B&W weten in hoeverre de effecten van de afsluiting van de Kaatstraat zijn onderzocht en of het college bereid is om de versmalling van de weg niet door te zetten vanwege de verkeersveiligheid. Ook willen ze weten hoe het college wil voorkomen dat automobilisten vanuit de parkeergarage tegen de richting in gaan rijden.