Zorgen over voortbestaan modelbouwcentrum in Utrechtse wijk Overvecht

Het modelbouwcentrum aan de Floridadreef in Overvecht heeft de noodklok geluid. Het voortbestaan van de plek, waar beurzen worden gehouden en meerdere banen voor modelauto’s en modelvliegtuigen te vinden zijn, is in gevaar. Ook de gemeenteraad vraagt om opheldering bij de wethouder.

In 1973 kreeg stichting SUL een stuk weiland aan de rand van Utrecht aan de Floridadreef om daar met modelvliegtuigen en -auto’s te racen. Ook worden er beurzen gehouden waar de vliegtuigen en auto’s verkocht worden.

Rob Bruinsma, de huidige voorzitter van de stichting vertelt: “We kregen in de jaren ’70 een stuk nat grasland. We hebben hier alles zelf aangelegd, van drainage tot aan de racebanen.”

Erfpacht

Met de stichting werd een gering bedrag afgesproken voor de erfpacht. Het ging tenslotte om een stuk weiland. Die afspraken zijn afgelopen en nu heeft de gemeente het plan om het bedrag flink te verhogen. “We betalen nu 780 euro per jaar, maar dat moet zo’n 50 keer meer worden. Dat kunnen we gewoonweg niet betalen. Als we een goed jaar draaien hebben we een omzet van 18.000 euro. Nu met corona is dat nog veel minder geweest.”

Verschillende Utrechtse politieke partijen willen van de gemeente weten wat de plannen zijn. GroenLinks, VVD, CDA en de ChristenUnie zijn benieuwd waar het nieuwe erfpachttarief op gebaseerd is. In Utrecht zijn namelijk verschillende tarieven voor verschillende gebruiksdoeleinden. De politieke partijen benadrukken ook het maatschappelijke belang dat de stichting lange tijd heeft gehad.

Bij het modelbouwcentrum kwamen namelijk jarenlang jongeren om technische vaardigheden op te doen. Rob vertelt: “Die kwamen via bureau Halt of het waren schoolverlaters. Op deze plek leerden ze wat techniek ze kon bieden.”

Reactie gemeente

De voorzitter benadrukt nogmaals dat de stichting het nieuwe tarief niet kan betalen. “Dat zou het einde voor ons zijn hier. We hebben de afgelopen tientallen jaren alles overleefd, maar dit kunnen we niet betalen. Ik hoop dat de wethouder er nog een keer naar kan kijken.”

Het college van de gemeente Utrecht gaat naar de vragen van de gemeenteraad kijken en komt binnen enkele weken met een reactie.