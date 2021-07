Zorgen van twaalf woongroepen die in handen van SSH zijn gevallen nog niet weggenomen

Het lijkt erop dat het overgrote deel van de woongroepen die onlangs in handen van SSH zijn gekomen niet meer volledig worden vrijgelaten bij het kiezen van nieuwe bewoners. Dat blijkt uit een gesprek dat de gemeente Utrecht afgelopen week heeft gevoerd met de studentenhuisvester en het Actiecomité Utrechtse Woongroepen.

SSH en woningcorporatie Bo-Ex hebben een tijdje terug een aantal woningen geruild. Deze ruil omvatte onder meer 58 woongroepen. 14 hiervan hebben een formele status en zijn daardoor een vereniging. De overige woongroepen hebben een informele status en zijn als samenlevingsvorm niet officieel vastgelegd.

Bewoners van 14 informele woongroepen hebben eerder aangegeven zich zorgen te maken omdat zij bang zijn hun manier van wonen niet voort te kunnen zetten. SSH heeft eerder aangegeven dat deze bewoners nog steeds zelf hun nieuwe huisgenoot kunnen kiezen, maar dat het wel een student moet zijn die bij hun staat ingeschreven.

Eenheid

SSH heeft in het gesprek met de gemeente gezegd dat de 14 formele woongroepen in stand blijven. Daarnaast is de studenhuisvester in gesprek gegaan met de 14 informele woongroepen om te kijken wat deze huizen tot een eenheid maakt.

Twee van die informele woongroepen krijgen naar verwachting ook een ‘formele’ status. Het gaat om huizen waar leden van de Utrechtse studentenroeivereniging Orca wonen en leven met een bepaald ritme voor studie en sport.

Hospiteersysteem

Bij de overige 12 woongroepen met informele status zouden de bewoners hebben aangegeven dat de binding onderling vooral bestaat uit goede sociale contacten en het hebben van eenzelfde leefpatroon. “SSH ziet dit niet als reden om de informele manier van coöptatie voort te zetten”, aldus de gemeente.

Zoals hierboven ook al aangegeven wil SSH voor deze huizen het hospiteersysteem toe passen. De bewoners kunnen in een advertentie voor een nieuwe huisgenoot aangeven wat het huis gezamenlijk doet en wat zij belangrijk vinden. Woningzoekende studenten die bij SSH staan ingeschreven kunnen hier vervolgens op reageren. SSH wil dit vanaf 1 januari 2022 invoeren.

De overige dertig informele woongroepen zijn akkoord gegaan met de nieuwe werkwijze van SSH.