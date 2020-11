Zorginstelling Lister reageert geschokt op dodelijk steekincident Leidsche Rijn

Zorginstelling Lister heeft donderdag gereageerd op het dodelijke steekincident dat in de nacht van dinsdag op woensdag plaatsvond in een beschermde woonvorm van Lister in Utrecht. Het incident in een beschermde woonvorm aan de Wessel Couzijnstraat is een grote schok voor bewoners en medewerkers, laat de organisatie weten.

Het slachtoffer (25) was een bewoner van de beschermde woonvorm in Leidsche Rijn, dat bestaat uit 24 eenpersoonsappartementen. Volgens Lister, de aanbieder van het begeleid wonen, is er bij alle bewoners van dit gebouw sprake van psychiatrische problematiek. Vanwege die problematiek krijgen zij begeleiding van Lister.

Volgens de zorgaanbieder zijn de bewoners en medewerkers zeer ontdaan door het overlijden van de bewoner. “Vandaag is eerst gezorgd dat de bewoners en medewerkers worden opgevangen en ondersteund bij de verwerking van het overlijden van de bewoner. Voor alle bewoners van de woonvorm is extra begeleiding aanwezig om een luisterend oor en extra steun te bieden.” Ook wordt er contact gezocht met de buren.

Wat er op de nacht van dinsdag op woensdag is gebeurd, wordt door de politie onderzocht. Er is al wel een verdachte aangehouden. Ook Lister onderzoekt het incident: “Wijzelf zullen deze gebeurtenis ook onderzoeken en de bevindingen met de inspectie voor de Gezondheidszorg bespreken. Aanbevelingen uit deze onderzoeken zullen wij ons uiteraard zeer ter harte nemen.” Lister zegt te vermoeden dat het gaat om een incident in de relationele sfeer.