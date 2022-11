Zorginstelling uit Utrecht hoeft van rechter geen 3,4 miljoen euro terug te betalen

Zorginstelling Fundament uit Utrecht hoeft Zilveren Kruis niet terug te betalen, ook al vindt Zilveren Kruis dat Fundament fraudeerde met PGB-gelden. Dat oordeelt de rechtbank in een civiele procedure tussen Zilveren Kruis en Fundament.

Het zorgbedrijf Fundament en de eigenaar van het bedrijf zijn in 2020 veroordeeld voor valsheid in geschrift en verduistering. In die strafrechtelijke procedure oordeelde de rechtbank dat het bedrijf te veel (zorg)uren declareerde en het PGB-geld van de cliënten naar eigen inzicht besteedde. Tegen dit vonnis is hoger beroep ingesteld, die procedure loopt nog.

Zilveren Kruis keerde PGB-gelden (een soort subsidie) aan mensen met een zorgbehoefte uit. Zij konden met dit geld zelf een zorgverlener inschakelen en betalen. Zo’n honderd mensen kochten deze zorg in bij Fundament, maar daar ging het mis. De zorginstelling zou volgens Zilveren Kruis niet de juiste zorg hebben geleverd. Fundament is dus ook eerder veroordeeld voor onder meer verduistering.

Schade

Het is een wat ingewikkelde zaak. Zilveren Kruis vroeg eerst direct aan de mensen die zorg bij Fundament hadden afgenomen het geld terug, dat veranderde echter toen Zilveren Kruis een brief schreef aan hen dat de organisatie zelf het geld ging opeisen bij Fundament.

De rechtbank oordeelt dat met die brief Zilveren Kruis de ‘onvoorwaardelijke en ondubbelzinnige’ toezegging deed dat de betrokken personen zelf geen geld terug hoeven te betalen. Wanneer de betrokkenen geen geld terug hoeven te betalen, lijden zij ook geen schade door toedoen van Fundament en kan Zilveren Kruis dus ook geen schade namens die betrokkenen op Fundament verhalen.

Aangezien Zilveren Kruis zelf ook geen schade heeft geleden, het geld kwam namelijk van de overheid en niet uit de eigen spaarpot, heeft het bedrijf daarmee ook geen recht op de schadevergoeding. Zodoende vervalt ook het recht op een schadevergoeding en daarmee hoeft Fundament de ruim 3,4 miljoen euro niet terug te betalen.

