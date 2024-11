Zowel automobilisten als fietsers gaan volgend jaar in Utrecht meer betalen voor parkeren

De tarieven van de gemeentelijke openbare parkeergelegenheden gaan per 1 januari 2025 omhoog. Dat schrijft het college van B&W in een brief aan de raad. Omdat het streefbedrag met deze verhoging niet wordt gehaald, is er de kans dat de tarieven op den duur nog hoger worden.

Zowel de parkeertarieven voor fietsers als auto’s gaan in het nieuwe jaar omhoog. Het gaat om een stijging van 4,5 procent ten opzichte van de huidige prijzen. Voor fietsers gaat het om tarieven bij jaarabonnementen, buurtstallingen, fietstrommels en het ophalen van een fiets uit het fietsendepot. Bij auto’s gaat het om de tarieven van alle parkeerproducten van de gemeentelijke garages en sommige P+R’s.

Voorjaarsnota

De stijging van 4,5 procent is vastgesteld nadat er een inflatiecorrectie is toegepast op de parkeertarieven. Het cijfer is ook opgenomen in de Voorjaarsnota die de gemeente heeft vastgelegd. In die voorjaarsnota staat ook dat de opbrengsten van de parkeergarages uiteindelijk moet worden opgeschroefd tot 1,25 miljoen euro. Dat moet gebeuren door de garagetarieven structureel te verhogen. Met de nieuwe maatregelen die per 1 januari 2025 worden ingesteld, wordt dat streefbedrag uit de Voorjaarsnota nog niet behaald. Na volgend jaar wordt er opnieuw gekeken hoe de opbrengsten van de parkeergarages omhoog kunnen.

Ook het maximale dagtarief in de parkeergarages gaat op de schop. Het maximale dagtarief van gemeentelijke garages wordt in 2025 tienmaal het uurtarief. In de garages Croeselaan en Kruisstraat was dat al zo, maar bij andere parkeergarages nog niet. “We vinden het niet wenselijk om de tarieven te verlagen”, schrijft de gemeente. “Bovendien vinden wij het belangrijk dat er een duidelijk tarief geldt waarover gecommuniceerd kan worden.”

Ook voor fietsers wordt het stallen duurder, al gaat het soms om kleine stijgingen. Voor fietsers wordt het dagtarief bijvoorbeeld 0,05 euro duurder, wanneer een fiets langer wordt gestald dan 24 uur. Voor het dagtarief van brommers en scooters geldt ook een stijging, zij moeten in de toekomst 0,10 euro extra betalen.

P+R

Ook de parkeerkosten van een groot deel van de P+R’s worden verhoogd met 4,5 procent. Uitgezonderd zijn de P+R Papendorp en Utrecht Science Park. Dit omdat er in de omgeving nog geen betaald parkeren is ingevoerd, of omdat de parkeergarage niet geheel eigendom is van de gemeente. Het tarief van het OV-deel van een P+R combikaart wordt later dit jaar opnieuw bepaald. Zo schrijft de gemeente: “Als het OV-tarief bekend is ronden we dit (de prijs van een combikaart, red.) af naar een rond bedrag.”

Met de nieuwe tarieven denkt de gemeente 600.000 euro aan extra parkeeropbrengsten binnen te halen in 2025. Daarmee is er nog steeds een tekort in de parkeerexploitatie schrijft de gemeente, maar dat wordt gedekt door geld te halen uit een potje dat daarvoor speciaal is opgezet. Hoe de parkeeropbrengsten ná 2025 verder verhoogd kunnen worden, wordt nog onderzocht.