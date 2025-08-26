Zuilense Ring in Utrecht komende zondag volledig dicht voor laatste wegwerkzaamheden

De Zuilense Ring (N230) gaat aanstaande zondag van 06.00 uur tot middernacht in beide richtingen dicht. Dat gebeurt tussen de aansluiting met de A2 en het Gandhiplein in Overvecht. De afgelopen periode zijn er wegwerkzaamheden uitgevoerd om dit deel van de N230 op te knappen en de maximumsnelheid te verlagen.

De werkzaamheden vinden plaats op zondag van 06.00 uur tot middernacht. Daarna is de weg weer open, maar kunnen weggebruikers tot maandagochtend 06:00 uur nog enige overlast hebben vanwege het weghalen van de afscheidingen. Na maandagochtend 06:00 uur moet de weg weer volledig open zijn.

Opknapwerk

De provincie liet vorig jaar al weten dat de maximumsnelheid op de Zuilense Ring verlaagd wordt van 100 km/u naar 80 km/u. De provincie legde destijds uit dat dit de geluidsoverlast voor omwonenden zou moeten verminderen. Ook is het wegdek vernieuwd in de vorm van stiller asfalt. De provincie schrijft dat er naast het vernieuwde wegdek ook is gewerkt aan de verlichting, bruggen, viaducten, geleidrails, afwatering en bermen.

Afgelopen maanden ervaarden automobilisten enige hinder van de werkzaamheden, maar met het afronden van de werkzaamheden is de Zuilense Ring vanaf komende maandag weer volledig open.

Maandagochtend 1 september is de weg vanaf 06.00u weer volledig open in beide richtingen en geldt de nieuwe maximumsnelheid van 80 km/u.