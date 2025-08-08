Zuilense Ring in Utrecht op 10 augustus hele dag dicht voor werkzaamheden

De Zuilense Ring (N230), tussen de A2 en het Ghandiplein, wordt zondag 10 augustus van 06.00 uur tot middernacht in beide richtingen afgesloten. De provincie Utrecht gebruikt deze dag om een belangrijke voorbereidingsstap uit te voeren voor de tweede fase van het groot onderhoud aan de weg, dat maandag begint.

Komende zondag wordt de rijstrookafscheiding naar de andere kant van de weg verplaatst, ter voorbereiding op de volgende fase van de werkzaamheden. Daarom gaat de weg die dag helemaal dicht. Hulpdiensten kunnen bij noodgevallen wel het werkgebied bereiken.

Omleidingen

Doorgaand verkeer tussen de A2 en het Gandhiplein wordt zondag omgeleid over de A2, de A12 en de A27. Verkeer van en naar Maarssen wordt omgeleid via de afrit Leidsche Rijn (A2), de Plutoniumweg en de Atoomweg. Maarssen-Dorp is bereikbaar via de Burgemeester Norbruislaan (N404) en de Franciscusdreef.

Groot onderhoud deze zomer

De Zuilense Ring (N230) in Utrecht krijgt deze zomer groot onderhoud. Tussen 18 juli en 1 september werkt de provincie Utrecht aan het vernieuwen van het asfalt, de verlichting, bruggen, viaducten, vangrails, afwatering en bermen. Vanwege deze grootschalige werkzaamheden zijn verschillende delen van de weg gedurende de zomerperiode afgesloten. Zodra het werk is afgerond, wordt de maximumsnelheid op de N230 verlaagd van 100 naar 80 kilometer per uur. Automobilisten moeten de hele zomer rekening houden met extra reistijd.

Start fase 2

Fase 1 liep van 18 juli tot 11 augustus en zit er na dit weekend dus op. In deze periode was het deel van de A2 richting het Gandhiplein dicht. In de tweede fase, die vanaf maandag begint, is de Zuilense Ring tot en met 1 september in de andere richting dicht. Meer informatie over de tweede fase en de omleidingsroutes is te vinden via de website van de provincie Utrecht.