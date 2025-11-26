Eigenaren KLUTS Achter de Dom geven stokje door: ‘We weten dat we de goede opvolger hebben gekozen’

De eigenaren van vegan bakkerij en koffiebar KLUTS stoppen na 6,5 jaar. De zussen Sanne en Kiki hadden de zaak bij de Domkerk ‘nog jaren’ willen aanhouden, maar besluiten vanwege persoonlijke omstandigheden te stoppen. Gabriela Cador Pimentel van Inclusive Bites neemt de winkel per 1 januari over en wil het huidige concept verder uitbouwen.

Achter de Dom zit sinds 2019 KLUTS. Voordat Sanne van der Es, samen met haar man Marcel Bakker en haar zus Kiki van der Es, de vegan bakkerij en koffiebar begonnen, zat daar de Scandinavische lunchroom Carla’s Conditorie.

Sinds de opening werken de zussen Sanne en Kiki met een duidelijke rolverdeling in de zaak. Maar Sanne moest na tweeënhalf jaar, door de bevalling van haar kindje, flink wat stappen terugzetten: “Ik heb wat problemen met mijn heup gekregen.”

Kiki stond tot nu toe nog altijd veel in de zaak, maar door persoonlijke omstandigheden werd het tijd voor iets anders. “Ik kon dat gat niet voor mijn zus opvangen. En als je het hart uit de zaak haalt, dan is het verhaal ook heel anders”, aldus Sanne.

Veel gebeurd

In de afgelopen 6,5 jaar hebben de zussen veel veranderd: de voormalige lunchroom is omgebouwd tot een vegan bakkerij en koffiebar: “Ik vond het fantastisch, we zijn heel goed door de coronaperiode gekomen en hebben hele mooie relaties met vaste gasten gekregen.” De eigenaren hebben lang toegewerkt naar het besluit; in augustus was alles definitief. “De beslissing voelt goed!”, aldus Sanne.

Trots

Sanne is het meest trots op de veganistische missie die ze hebben behaald de afgelopen jaren. “Wij hebben heel veel gasten die naar ons toekomen voor onze lekkere taarten en cakes. Het maakt niet uit of de gasten veganistisch zijn of niet. We hebben laten zien dat we geen dierlijke producten nodig hebben om een taart echt lekker te maken”, legt Sanne uit.

Nieuwe eigenaar

Sanne vertelt dat ze vrij snel tot het besluit zijn gekomen om te stoppen met KLUTS. “In het voorjaar zei mijn zus dat ze wilde stoppen. In dezelfde week heeft Gabriela, die ik al kende uit mijn netwerk, gelijk ‘ja’ gezegd. De volgende maanden waren een rollercoaster van emoties”, vertelt Sanne.

“Gabriela was in shock toen ze hoorde over het besluit: ‘Er moeten juist meer vegan tentjes bijkomen’, was haar eerste reactie”, vertelt Sanne. Gabriela was altijd al enorm fan van KLUTS. Daarom besluit zij de zaak over te nemen. “We weten dat we de goede opvolger hebben gekozen, het had zo moeten zijn.”

Gabriela is eigenaar van Inclusive Bites en maakt daar alles al veganistisch en glutenvrij. Dit wil ze bij KLUTS ook gaan doen. “Ze wil het zo inclusief mogelijk maken voor iedereen”, vertelt Sanne.

En nu?

“Marcel blijft in loondienst”, zegt Sanne. De zussen hebben wel een nieuw plan: “Mijn zus en ik hebben samen een boshuisje gekocht op de Veluwe voor de verhuur. Dus daar focussen we ons nu op.” Daarnaast is Sanne businesscoach geworden voor vegan en plant-based ondernemers. “Hoe meer vegan ondernemers, hoe beter!”