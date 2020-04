Zuylenstede in Utrecht gaat gebukt onder corona

In het gebouw Zuylenstede, waar zowel een verpleeghuis zit als huurappartementen, zijn al zo’n twintig mensen overleden aan corona. In het verpleeghuis is een speciale afdeling ingericht voor coronapatiënten, daar staan twintig bedden. Het personeel maakt er diensten van 12 uur in beschermende kleding.

Midden in de wijk Overvecht staat aan de Perudreef de locatie Zuylenstede. Vecht en IJssel heeft hier een verpleeghuis, maar verhuurt ook een gedeelte van het complex als appartementen. Zowel in het verpleeghuis als in het huurgedeelte is corona uitgebroken. Opgeteld zijn er zo’n twintig mensen overleden en nog steeds zijn er bewoners ernstig ziek.

Heftig verhaal

De uitbraak past in het landelijke beeld dat in verpleeghuizen en wooncentra voor ouderen momenteel een piek in het aantal besmettingen te zien is. In het verpleeghuis is een speciale afdeling ingericht waar bewoners met corona verpleegd worden. Hier staan twintig bedden, het verplegend personeel maakt hier lange diensten en moet beschermende kleding aan.

Bernita Eskes, woordvoerder Vecht en IJssel vertelt: “Onze collega’s staan daar in diensten van 12 uur te buffelen. Het is een heftig verhaal, een nare situatie. Sommigen ouderen zijn ernstig ziek en er overlijden mensen.”

Complex

De situatie in het complex was in het begin lastig te overzien, omdat Vecht en IJssel geen zorgrelatie heeft met de meeste bewoners van de huurappartementen in de aanleunflat. Die bewoners regelden hun eigen zorg, of hebben geen zorg nodig. Daardoor waren er wel tal van huisartsen of thuishulporganisaties bij betrokken. Zodoende ontbrak er eerst een compleet beeld van de situatie.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Toen duidelijk werd dat er, naast de uitbraak in het verpleeghuis, ook meerdere coronapatiënten waren in de aanleunflat hebben alle organisaties de handen ineengeslagen. Eskes: “Op een gegeven moment werd duidelijk dat er iets aan de hand was. Er is een speciaal team samengesteld die de situatie nu aanpakt.”

Verspreiding virus

De GGD regio Utrecht, de GHOR, Vecht en IJssel, de gezamenlijke thuiszorgorganisaties, de betrokken huisartsen hebben een aantal acties in gang gezet om verdere verspreiding van het virus in de huurappartementen te voorkomen en om de zorgcontinuïteit te waarborgen. Dit staat dus los van de speciale afdeling in het verpleeghuis waar men met man en macht werkt om de mensen te helpen.

Huurders die besmet zijn en die te ziek zijn om thuis verzorgd te worden, worden in afstemming met de huisarts en de GGD naar een centrale regionale verpleegunit voor coronapatiënten gebracht. Daar kan gespecialiseerde zorg geboden worden. In afstemming met alle betrokken huisartsen en op advies van de GGD worden nu zoveel mogelijk huurders met klachten getest.

Bezoeker

Ondertussen is bezoek niet meer mogelijk in het verpleeghuis en worden de huurders opgeroepen om geen bezoek meer te ontvangen. Er is een sluis waar iedereen doorheen moet en boodschappen kunnen voor de deur neergezet worden.

Al met al noemt Eskes de situatie erg triest. “Ook worden de twintig bedden waar wij speciale verzorging doen niet eens meegeteld bij het aantal IC-bedden dat bezet is. Landelijk is juist nu te zien dat er in heel veel verpleeghuizen corona is.”

Toch roemt Eskes ook al haar collega’s en de positieve acties van mensen die de bewoners en medewerkers een hart onder de riem komen steken. “Er zijn een hele hoop initiatieven, er worden spandoeken opgehangen, er klinkt regelmatig muziek van buiten en met een hoogwerker kunnen er bezoekjes afgelegd worden. Wij hopen dat deze positieve acties blijven doorgaan.”