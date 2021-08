Zwaar ongeluk op Utrechtse Catharijnesingel; automobilist had hard drugs en lachgas op

Op de Catharijnesingel in Utrecht is vrijdagmiddag een zwaar ongeluk gebeurd. Een automobilist is tegen een reling aangereden, waardoor de auto door de reling doorboord werd. De chauffeur testte positief op hard drugs en er lag een gebruikte lachgastank met gebruikte ballonnen in de wagen.



Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Vredenburgknoop. Uit onderzoek bleek dat de bestuurder van de bestelbus vol tegen de reling van de weg was gereden, waarbij een hoekstuk van de reling met hoge snelheid het fietspad opschoot tegen een fietser op het fietspad. Zowel de bestuurder van de bestelbus als de fietser raakten gewond.

De automobilist testte positief op het gebruik van hard drugs en lag een gebruikte lachgastank in de auto. De bestuurder is aangehouden en zijn rijbewijs is ingevorderd. De fietser is door de ambulancedienst meegenomen naar het ziekenhuis