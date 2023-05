Zwaar verkeer binnenkort niet meer welkom in de Lange en Korte Smeestraat in Utrecht

De Lange en Korte Smeestraat in Utrecht zijn vanaf 1 juni verboden terrein voor zwaar verkeer. De gemeente stelt het verbod in om de eeuwenoude kelders onder de straten te beschermen.

De middeleeuwse kelders onder de Lange en Korte Smeestraat kunnen beschadigd raken als er te zwaar verkeer door de straten rijdt. De gemeente komt daarom met een verbod op zware voertuigen. Het verbod gaat gelden voor voertuigen met een aslast van meer dan twee ton inclusief lading, die zwaarder zijn dan 3.500 kilo en breder dan 2,30 meter. Het verbod geldt dus niet voor personenauto’s en bestelbusjes, mits die niet te zwaar beladen zijn.

Om het verbod aan weggebruikers duidelijk te maken, komen er paaltjes bij het kruispunt van de Lange Smeestraat en Springweg. De paaltjes staan op 2,30 meter van elkaar, waardoor te brede voertuigen niet door kunnen rijden naar de Oudegracht en Haverstraat. De paaltjes op de Oudegracht bij de Smeebrug en de Hamburgerbrug zijn dan niet meer nodig en worden weggehaald.

Handhaving

Vrachtwagens kunnen laden en lossen bij het Geertebolwerk of een ontheffing aanvragen voor het inrijverbod op het Domplein. Met zo’n ontheffing kan het verkeer over het Domplein naar de Lange Nieuwstraat en Museumkwartier-Zuid komen. De gemeente wijst verder op mogelijkheden voor vervoer over het water en levering bij stadshubs, die pakketten verder de stad in brengen.

De gemeente zegt regelmatig te controleren of chauffeurs zich aan de regels houden. Wie dat niet doet, krijgt een boete. De gemeente roept mensen op om een melding te doen als ze een vrachtwagen in het verbodsgebied zien of als er een paaltje kapot is.

Groter project

Het verbod in de Korte en Lange Smeestraat is onderdeel van een groter project om de kelders in de Utrechtse binnenstad te beschermen. Zo ging deze week een verbod voor zwaar verkeer in de Schoutenstraat in. Op een deel van de Ganzenmarkt mag helemaal geen autoverkeer meer komen.