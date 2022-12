Zwaar vuurwerk, maar relatief rustige avond in Lombok na uitschakeling Marokko op WK

Het bleef relatief rustig woensdagavond in Lombok nadat Marokko werd uitgeschakeld op het WK voetbal. Een paar honderd mensen kwamen samen rond het Moskeeplein. Wel werd er het nodige vuurwerk afgestoken. De politie was in groten getale aanwezig om de orde te handhaven. Zeven personen zijn gearresteerd.



Om te voorkomen dat er woensdag na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk weer ongeregeldheden zouden ontstaan was een deel van Lombok aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie was zichtbaar aanwezig en de Mobiele Eenheid had zich in busjes rondom Lombok opgesteld. Eerder kwam het tot fikse ongeregeldheden in de wijk na wedstrijden van Marokko.

Woensdagavond bleef het relatief rustig. Er kwamen een paar honderd mensen samen maar dat aantal nam in de loop van de avond snel af. Wel werd er het nodige vuurwerk afgestoken waarmee agenten gehinderd werden en en zag de politie zich genoodzaakt om zich strategisch door de Kanaalstraat te bewegen.

De politie trok zich een aantal keer terug van het Moskeeplein maar toen het vuurwerk weer toenam besloten de agenten om via het plein de Kanaalstraat in te lopen om eventuele raddraaiers staande te houden. Er werden zeven personen gearresteerd voor het bezit en/of gooien van vuurwerk en het verstoren van de openbare orde.