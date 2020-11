Utrecht Centraal ontruimd geweest vanwege verdachte situatie; Twee verdachten aangehouden

Station Utrecht Centraal is dinsdagavond ontruimd geweest vanwege een dreigende situatie. Een man zou zich verdacht hebben gedragen en ‘allerlei dingen’ hebben geroepen. De politie laat rond 20.30 uur weten dat er twee mensen zijn aangehouden.

De betrokkenheid van de twee verdachten wordt nu onderzocht.

Al het treinverkeer werd rond 19.30 uur stilgelegd en mensen moesten het station verlaten. Er waren meerdere zwaar bewapende agenten aanwezig die op zoek gingen naar de man.

De NS liet op Twitter weten dat er een bommelding was binnengekomen. Rond 20.15 werd Utrecht Centraal grotendeels weer vrijgegeven. De politie liet zo’n drie kwartier later weten dat er geen sprake is van explosieven. “Het onderzoek blijft doorlopen”, aldus de politie.

Burgemeester Peter den Oudsten reageert via Twitter op het incident: “Vanavond ontstond een onzekere situatie op Utrecht Centraal. Dankzij adequaat optreden van de politie en andere hulpdiensten was de situatie snel onder controle en zijn twee verdachten aangehouden.”

