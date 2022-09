Zware aanrijding tussen fietser en stadsbus bij Vredenburgknoop in Utrecht

Een stadsbus heeft op woensdagavond een fietser aangereden op de kruising van het Vredenburg en de Catharijnesingel. Volgens de politie is de fietser mee naar het ziekenhuis genomen voor controle.

Op de beelden van de politie Utrecht Centrum is te zien dat de klap flinke schade aan de bus heeft toegebracht. Hoe het met het slachtoffer gaat, is nog niet duidelijk. Mensen die bij het ongeluk aanwezig waren, spreken van ‘een flinke knal’.

Het is niet voor het eerst dat het hier flink misgaat. In 2015 overleed een jongetje van 6 nadat hij onder een bus terechtkwam en in 2018 vielen er drie gewonden bij een aanrijding tussen twee personenauto’s. Inmiddels is de verkeerssituatie aangepast en hebben voetgangers en fietsers meer ruimte gekregen.