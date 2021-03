‘Zwart scenario dreigt voor openbaar vervoer in Utrecht’

Er dreigt een zwart scenario voor het openbaar vervoer in Utrecht. Dat laat de provincie Utrecht weten. Door de coronacrisis reizen er veel minder mensen met bussen en trams en daardoor zijn de inkomsten sterk verminderd. Mogelijk moet het aanbod daarom ‘fors’ afgeschaald worden.

Het openbaar vervoer wordt hard geraakt door de coronacrisis. Er zijn zo’n 70 procent minder reizigers. De verwachting is dat het aantal reizigers de komende jaren, na de coronacrisis, weer zal groeien. De provincie verwacht echter dat de gevolgen nog tot 2025 merkbaar zullen blijven.

Financiële tekorten

Het wegvallen van de reizigersinkomsten leidt nu en de komende jaren tot enorme financiële tekorten voor zowel de vervoerbedrijven U-OV en Syntus als de provincie. Momenteel worden deze tekorten voor het grootste deel gedekt door een bijdrage van het Rijk. Deze loopt nog tot en met het derde kwartaal van 2021, maar er is geen zekerheid over de periode daarna.

Het Rijk heeft als voorwaarde voor de steun gesteld dat alle provincies een Transitieplan OV in april opstellen, waarin aangegeven wordt hoe het openbaar vervoer na corona de komende jaren weer op eigen benen kan staan. Aan dit plan wordt gewerkt.

Maar het financiële tekort is volgens de provincie zo groot, dat als er geen steun van het Rijk meer komt na het derde kwartaal van 2021, er fors bezuinigd zal moeten worden op de dienstregeling.

30 procent minder

Als er geen verdere steun van het Rijk komt, betekent dat dat er tot 30 procent afgeschaald zou moeten worden in de dienstregeling. Dit komt bovenop de 8 procent die al in 2021 is afgeschaald. De provincie schrijft er alles aan te doen om dit zwarte scenario te voorkomen. “Maar tegelijk moeten we ons voorbereiden op een situatie waarin fors afschalen onvermijdelijk is.”

Vervoerders U-OV en Syntus Utrecht werken scenario’s uit voor verschillende vormen van afschaling. Het is in ieder geval wel duidelijk dat de gevolgen van een ‘zwart scenario’ fors zullen zijn. Als de dienstregeling inderdaad tot 30 procent afgeschaald moet worden zal dat voor veel reizigers grote gevolgen hebben. Bussen en trams zullen minder vaak rijden en sommige lijnen zullen helemaal niet meer gereden worden.

De provincie schrijft dan ook: “We roepen het Rijk dan ook met klem op om ook na het derde kwartaal van 2021 de steun voor het openbaar vervoer voort te zetten, zodat de reiziger ook de komende jaren kan rekenen op het openbaar vervoer om van A naar B te komen. Dit doen we ook samen met alle andere regionale overheden die het OV aansturen.”