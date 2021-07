‘Zwart scenario’ voor openbaar vervoer in Utrecht van de baan

Het openbaar vervoer in Utrecht hoeft volgend jaar niet afgeschaald te worden. Vanwege de coronacrisis maken veel minder mensen gebruik van het OV en daardoor zijn de inkomsten een stuk minder. Den Haag heeft nu besloten extra geld beschikbaar te stellen.

De provincie Utrecht sprak eerder over een mogelijk zwart scenario voor het openbaar vervoer in de regio. De financiële tekorten waren zo hoog opgelopen dat er zonder steun volgend jaar tot 20 procent moest worden afgeschaald.

Het Rijk heeft nu besloten de zogenoemde beschikbaarheidsvergoeding door te zetten tot in elk geval 1 september 2022. Daarmee ontstaat volgens de provincie weer ruimte voor het regionaal openbaar vervoer om te herstellen van de coronacrisis en blijft het aanbod op het huidige niveau.

“Het Utrechts openbaar vervoer heeft het niet gemakkelijk gehad”, zegt gedeputeerde Arne Schaddelee. “Als gevolg van de coronabeperkingen liep het aantal reizigers afgelopen jaar fors terug. Met dit besluit zorgen we voor herstel en dat is goed nieuws voor de reizigers. Ik ben buitengewoon blij dat het ons is gelukt om de continuïteit van het Utrechts openbaar vervoer op deze manier veilig te stellen.”