Zwembad De Krommerijn weer geopend na reparatie van ‘behoorlijke scheur’ in dak

Zwembad De Krommerijn is sinds dinsdag 16 september weer geopend voor publiek. Het zwembad sloot afgelopen zondag de deuren nadat een grote scheur in het dak werd ontdekt. De afgelopen dagen bleef het zwembad vanwege veiligheidsredenen dicht, maar het technische mankement is inmiddels verholpen.

De scheur werd zondag ontdekt door een toezichthouder. Volgens een medewerkster van De Krommerijn ging het om een behoorlijke scheur, die ongeveer de helft van het dak bestreek. Het dak van de De Krommerijn is een demontabel luchtkussendak. Dat betekent dat het automatisch open en dicht kan. Direct na de ontdekking werd het zwembad gesloten, omdat de veiligheid van de bezoekers niet meer kon worden gegarandeerd.

Afgelopen weekend stond het zwembad in Utrecht-Oost in het teken van de Utrechtse Waterpolodagen. Vanwege veiligheidsredenen werd de finaledag van dit toernooi afgelast.