Zwembad Waterwijs in Kanaleneiland in Utrecht moet sluiten vanwege ‘torenhoge gasprijzen’

Zwembad Waterwijs aan de Jan Cornelisz. Maylaan in Kanaleneiland heeft besloten de deuren per 9 juli te sluiten. Het warmwaterzwembad in Utrecht kan de oplopende kosten vanwege de hoge gasprijzen niet meer bijbenen.

Veertig jaar lang konden Utrechters in Zwembad Waterwijs terecht voor onder meer hydrotherapie en zwemlessen. Maar sinds de coronacrisis heeft het zwembad het zwaar. “Het water van het zwembad moet op 33 graden Celsius zijn voor onze doelgroep”, vertelt Lieke Winter. “Anders heeft het voor hydrotherapie geen zin en is het te koud voor kinderen om in te leren zwemmen.”

Ten tijde van corona konden er vanwege de maatregelen minder mensen van het zwembad gebruik maken. “Ook toen moest het bad verwarmd worden, voor de paar mensen die erin konden. Met de toenemende gasprijzen en het uitblijven van inkomsten, lopen de kosten snel op”, legt Winter uit.

Geen subsidie

Waterwijs kan voor onderhoud en verduurzaming van het bad juist goed geld gebruiken. “We voldoen nu nog aan alle wet- en regelgeving, maar volgend jaar gaat ook een nieuwe zwembadwaterwet in. De kosten voor een nieuwe installatie zijn erg hoog. Voor subsidie van de gemeente komt Zwembad Waterwijs niet in aanmerking, want het is geen gemeentelijk bad.”

En dat wringt volgens Winter, want de wachtlijsten voor zwemlessen zijn ontzettend lang in Utrecht. “Er is een groot tekort aan zwemonderwijzers in Utrecht”, zegt Winter. “Het vervelende is, dat wij mensen die bij ons op de wachtlijst stonden nu moeten teleurstellen.” Aan de andere kant geven de wachtlijsten een vertroebeld beeld, denkt Winter, omdat veel kinderen op meerdere wachtlijsten staan ingeschreven.

Instromen bij ander bad

De gemeente Utrecht heeft met Zwembad Waterwijs meegedacht over het verplaatsen van kinderen met zwemles en personen die gebruikmaken van onder andere de hydrotherapie. “In samenspraak met de gemeente konden we de zorgvraag verplaatsen naar Zwembad Den Hommel en De Hoogstraat. Daar was nog plek voor patiënten om zorg te verlenen.”

Kinderen die al zwemles hebben, maar voor het sluiten van het zwembad nog geen diploma kunnen krijgen, organiseert Waterwijs samen met de gemeentelijke zwembaden zij-instroomdagen zodat de kinderen de mogelijkheid krijgen om in te stromen bij een andere zwemschool. Het personeel van Zwembad Waterwijs kan in overleg een nieuwe plaats binnen de overkoepelende organisatie FysioHolland krijgen.