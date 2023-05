Zwembaden in Utrecht kampen met personeelstekort: Den Hommel schrapt activiteiten

De zwembaden in Utrecht hebben te maken met langdurige personeelstekorten. Het lukt niet om de problemen op korte termijn op te lossen, daarom schrapt Den Hommel tot en met vrijdag 26 mei al verschillende zwemactiviteiten.

De gemeente Utrecht zegt dat er permanent vacatures op de website staan: “Maar we merken dat het lastig is om personeel te vinden en vast te houden. Het inwerken van nieuwe medewerkers vergt tijd en daarbij kampen we met een hoog ziekteverzuim.”

De afgelopen periode is het gelukt om de zwembaden in Utrecht, Den Hommel, De Kwakel, Fletiomare en Krommerijn gewoon open te houden. “Toch komen we nu tot de conclusie dat de stapeling maakt dat we nu niet meer kunnen garanderen dat we voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. Daarom is deze week besloten in te grijpen door de opening te beperken en medewerkers in meer rust goed in te werken, zodat we daarna weer de volledige programmering kunnen aanbieden.”

Er loopt overigens ook een onderzoek naar de bedrijfscultuur en de werkomstandigheden binnen de Utrechtse zwembaden.

De actuele zwemroosters zijn hier te vinden.