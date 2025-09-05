Zwemlust den Hommel uit Utrecht viert 100-jarig bestaan: ‘Komen ook heel veel oud-leden’

Voor de Utrechtse vereniging Zwemlust den Hommel is het zaterdag groot feest: het 100-jarig bestaan wordt gevierd. Verschillende leden en oud-leden zwemmen een estafette van honderd keer 100 meter, de locoburgemeester komt op bezoek en ’s avonds gaan de voetjes van de vloer.

Voorzitter Rendall Hofman is natuurlijk hartstikke trots. Dat zal hij dan ook zeker in zijn speech benoemen. “We zijn een zwemclub met ambitie”, zegt Rendall. “We zijn er zowel voor de brede zwemsport als voor de topsport met onze Eredivisieploeg. Onze club heeft een rijke historie. Veel zwemmers hebben op topniveau gezwommen, zowel nationaal als internationaal en bij de Olympische Spelen.”

De feestelijke dag begint met vrij zwemmen voor iedereen en het startschot voor de 100 keer 100 meter estafette. Ook ligt er een stormbaan in het water, vertelt de voorzitter.

Locoburgemeester Linda Voortman en KNZB-voorzitter Hayke Veldman vlaggen de wedstrijd af aan het eind van de middag. Dan volgt de ceremonie. “We verwachten mooie, officiële cadeaus van zowel de gemeente als de KNZB”, zegt Rendall. “Ik weet al wat die zijn, maar dat kan ik nog niet verklappen.”

Oude badkostuums

De wanden hebben ze voor de gelegenheid bekleed met oude foto’s en krantenartikelen, legt de voorzitter ui. “Zo kan iedereen zien hoe het vroeger was en hoe de oude badkostuums er toen uitzagen.”

Na de ceremonie is het tijd voor de reünie. “Er komen heel veel oud-leden.” ’s Avonds is er een feest met een dj om de dag af te sluiten. “Daar is niet veel officieels aan. Dan gaan we lekker feestvieren.”

Elke dag samen zwemmen

Eerder dit jaar promoveerde de wedstrijdzwemploeg naar de Eredivisie. DUIC bracht toen een bezoekje aan de zwemclub. Een van de zwemmers, Fayssal, zwemt zo’n zes jaar bij de club. Met veel plezier.

“Het is een hele diverse groep: van 11 tot en met 47 jaar”, vertelde Fayssal. “Dat maakt het heel leuk. Ook zijn er veel leeftijdsgenoten om elke dag mee te zwemmen. Samen pushen we elkaar vooruit.”