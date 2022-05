Zwemmen bij De Munt in Utrecht blijkt nu ook uit onderzoek razend populair; moet het een officiële zwemlocatie worden?

De zomer dringt zich aan en dus zal het niet lang meer duren voor Utrechters zich op warme dagen weer massaal naar het water begeven, op zoek naar verkoeling. Van oudsher is het water bij De Munt zeer populair zwemwater in Utrecht, terwijl het water officieel niet bestemd is voor zwemmers. De gemeente Utrecht heeft recent laten onderzoeken of het aantal officiële zwemplekken in de stad misschien uitgebreid moet worden.

Wie op een zomerse dag graag in en rond het water bij De Munt vertoeft kan rekenen op veel gezelschap, blijkt nu ook uit onderzoek in opdracht van de gemeente Utrecht. In de zomer van 2021 telden onderzoekers van het Mulier Instituut op een aantal warme dagen het aantal bezoekers op negen populaire buitenzwemplekken in Utrecht.

Niet geheel verrassend kwam het water bij De Munt als een van de drukste zwemwateren uit de bus. Op het piekmoment telde het aantal bezoekers hier 974, op een maximale capaciteit van 800: maar liefst 118 procent. Alleen de Haarrijnse Plas werd drukker bezocht, daar waren er 2.485 bezoekers op het piekmoment. Daar is echter plek voor 7000 mensen.

Officieel en niet-officieel

In het onderzoek werden zowel officiële als niet-officiële buitenzwemplekken meegenomen. Officiële zwemplekken zijn bijvoorbeeld de Haarrijnse Plas en de Strijkviertelplas. Hier wordt de veiligheid en de waterkwaliteit gereguleerd. Het water bij De Munt en de Kromme Rijn bij Amelisweerd, maar ook het water bij de Veilinghaven zijn niet-officiële zwemplekken.

Toch worden plekken als De Munt en de Kromme Rijn bij Amelisweerd juist veel bezocht, blijkt uit het onderzoek. De Munt blijkt populair vanwege de nabijheid bij de stad en Amelisweerd wordt vooral bezocht vanwege de mooie locatie in de natuur. De onderzoekers concluderen dan ook dat niet-officiële buitenzwemplekken belangrijk zijn in het totaalaanbod van het buitenzwemwater in Utrecht.

Veilig zwemmen bij De Munt

Een van de voorstellen van de onderzoekers aan de gemeente is daarom om te kijken of niet-officiële zwemplekken, zoals bij De Munt, omgezet zouden kunnen worden in officiële zwemplekken: “Door het realiseren van (kleinschalige) plekken in de stad waar gezwommen mag worden, kan voorkomen worden dat ‘overal’ op (onveilige of overlast veroorzakende) plekken gezwommen gaat worden.” De onderzoekers raden aan om bij dit soort plekken duidelijk aan te geven waar zwemmen dan mag ofwel gedoogd wordt.

Het college laat weten de aanbevelingen van de onderzoekers mee te nemen. Komende zomer zal al gekeken worden naar de impact van het eventuele omzetten van niet-officiële zwemlocaties naar officiële zwemlocaties. Het college zegt wel dat het omzetten een proces is dat veel tijd in beslag neemt. Er moet zorgvuldig afgestemd worden met omwonenden, die rondom een recreatievoorziening zouden komen te wonen. Hiernaast moet bijvoorbeeld ook overlegd worden met de Provincie Utrecht, die officiële zwemlocaties toewijst en toeziet op de waterkwaliteit.

Of en wanneer zwemmen bij De Munt ook op papier toegestaan gaat worden is dus nog even de vraag, maar dat zal de vele mensen die ongetwijfeld ook deze zomer weer verkoeling zullen gaan zoeken bij het water waarschijnlijk niet deren.