Zwerfafval rapen in foute kersttrui met Utrechtse ‘Plandelman’

Anton Damen, ook wel de Plandelman genoemd, organiseert op zaterdag 20 december De Grote Foute Kersttruien Plandeling. In foute kersttruien maakt hij met vrijwilligers rondom Winkelcentrum Lunetten een wandeling om zwerfafval op te ruimen. “Want in de strijd tegen plastic soep op de stoep is naast de grijpstok ook humor een effectief wapen in de strijd”, zegt Anton over de kerstruienwandeling.

Wil je meehelpen, maar heb je geen foute kersttrui? Geen probleem. Volgens Anton zijn mensen met rendieroren, kerstbal-oorbellen of kerstmutsen ook van harte welkom. Het gaat er vooral om dat er afval wordt opgeruimd. De organisatie regelt materiaal om het zwerfafval op te rapen. Na de wandeling beloont Anton de deelnemers met glühwein, warme chocomel of andere traktaties.

De kerstplandeling, een zelfbedacht werkwoord voor het afval rapen, is 20 december van 12.00 uur tot 13.00 uur bij Winkelcentrum Lunetten. Het wordt georganiseerd in het kader van de December Doe Mee Dagen van het crowdfundingsplatform Voor je Stadsie. Deelname aan de wandeling is gratis.

Eerdere plandelingen

Het is niet de eerste keer dat Anton als ‘Plandelman’ een wandeling organiseert. Al sinds 2018 is hij druk met het ophalen van zwerfafval. Eerst deed hij dit alleen en raapte hij een aantal afvalstukken per dag. Inmiddels heeft hij verschillende ‘plandelgroepen’ bij elkaar gebracht en wandelingen georganiseerd.

Zo organiseerde hij tijdens Sint Maarten ook een plandeling. ‘s Avonds gingen vrijwilligers rondom de Van Lieflandlaan in Tuindorp de straat op om afval in te zamelen.